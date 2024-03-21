Почему Билли Уайлдер решил сделать фильм "В джазе только девушки" чёрно-белым, хотя в США было достаточно цветной плёнки

Почему фильм "В джазе только девушки" чёрно-белый

1:20 Your browser does not support the audio element. Кино

Для большинства зрителей не вызывает вопросов, почему комедия "В джазе только девушки" чёрно-белая, хотя на самом деле в 1959 году в США уже вовсю снимали цветное кино. Режиссёр Билли Уайлдер неспроста решил не "раскрашивать" Дафну, Джозефину и очаровательную Душку в исполнении Мэрилин Монро, и у него было на это несколько причин.

Фото: ааа

Сам сюжет о музыкантах, скрывающихся от преследователей и вынужденных из-за этого переодеться в женские платья, предполагал сохранение стилистики довоенных гангстерских фильмов, но это не единственная причина, почему Уайлдер не стал снимать "В джазе только девушки" в цвете.

Грим Тони Кёртиса и Джека Леммона был таким тяжёлым и насыщенным, что отдавал зелёной краской, что невозможно было не заметить во время просмотра пробных кадров, снятых в цвете. Даже Мэрилин Монро, которая по условиям контракта, заключённого с компанией Fox, должна была сниматься только в цветных фильмах, поняла выбор режиссёра, когда увидела на экране своих зелёных "подружек".

Поначалу от Кёртиса и Леммона требовалось, чтобы они полностью вжились в свои роли, однако у них не получалось стать абсолютно похожими на женщин, и тогда было решено всё оставить как есть, ведь актёры как раз и играли не женщин, а переодетых в платья мужчин.