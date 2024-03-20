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Актриса Лола Глаудини рассказала о недостойном поведении Джонни Деппа по отношению к ней

Всему виной бостонский акцент: Лола Глаудини обвинила Джонни Деппа в недостойном поведении

1:02
Кино

Актриса Лола Глаудини обвинила своего коллегу Джонни Деппа в недостойном поведении, сообщает издание Daily Mail.

Всему виной бостонский акцент: Лола Глаудини обвинила Джонни Деппа в недостойном поведении
Фото: flickr.com by Caroline Bonarde Ucci is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Она рассказала, что на съёмках фильма 2001 года деятель кино на неё накричал из-за смеха во время его реплик. При этом, по словам актрисы, Джонни Депп также стал её оскорблять. 

Лола Глаудини поделилась, что её очень расстроил инцидент, поскольку это были самые первые съёмки в крупном проекте, а деятель кино являлся примером для подражания. К тому же рассмеяться актрису попросил постановщик фильма.

По прошествии времени Джонни Депп объяснил Лоле Глаудини, что он повёл себя подобным образом, так как ему трудно давался бостонский акцент.

Однако представители деятеля кино заявили, что он всегда старается себя вести в рамках приличия. Кроме того, остальные коллеги по фильму помнят тот день по-другому.

Ранее Pravda.Ru составила список актёров, которые никогда не смотрят картины со своим участием. Среди них есть и Джонни Депп.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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