Супергеройские фильмы: почему на самом деле они так популярны

В чём заключается секрет популярности супергеройских фильмов

1:13 Your browser does not support the audio element. Кино

Многие супергеройские фильмы пользуются большой популярностью среди зрителей по всему миру. Это подтверждается несколькими фактами.

Фото: flickr.com by Pat Loika is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Так, в своём прокате многие подобные картины собирают по-настоящему большие суммы. Например, фильм "Мстители: Финал" получил более 2 миллиардов долларов.

Кроме того, к ним с завидной частотой выпускаются сиквелы и приквелы.

Но в чём же кроется секрет успеха подобных картин?

Философ Умберто Эко в своей книге "Роль читателя. Исследования по семиотике текста" описал причины популярности сюжетов на супергеройскую тему. Он выделил два ключевых аспекта.

По его мнению, аудитория остро нуждается в некоей "силе", которой как раз обладает супергерой. Зрителю доставляет удовольствие наблюдение за проявлением сверхспособностей у персонажа, поскольку в современном мире он часто не может выделиться, почувствовать себя уникальным.

При этом несмотря на наличие суперспособностей у героя, аудитория способна отожествлять себя с ним, так как многие из подобных персонажей в повседневной жизни являются что ни на есть самыми обычными людьми. Это сравнение добавляет востребованности такого рода картинам.