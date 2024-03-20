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Актёр Никита Кологривый устроил скандал в Новосибирске

Никита Кологривый устроил дебош в Новосибирске с укусом официантки

1:01
Кино

Актёр Никита Кологривый, который сыграл Кощея в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", устроил дебош. Об этом сообщает "Абзац".

Никита Кологривый устроил дебош в Новосибирске с укусом официантки
Фото: unsplash.com by Kris Atomic krisatomic is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По информации издания, случай произошёл в одном из ресторанов Новосибирска, в ночь с 18 на 19 марта.

Никита Кологривый подошёл к работнице заведения, а затем прилёг к ней на колени и начал приставать. Но, когда она отказала, то он укусил её за ногу. При этом стал заламывать ей руки и "трогать её за интимные места".

"Так сказать применял физическое воздействие на сотрудников. На почве сильного опьянения, сексуального интереса к женской половине персонала. Также пострадали два парня, которых он, собственно, бил", — сообщили сотрудники ресторана.

Издание отмечает, что ни актёр, ни его директор не стали связываться с руководством заведения, никакие извинения так и не прозвучали.

Ранее Pravda.Ru писала, что Никита Кологривый вспомнил, как мать и отец его унижали из-за стремления стать артистом.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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