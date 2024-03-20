Актёр Никита Кологривый устроил скандал в Новосибирске

Актёр Никита Кологривый, который сыграл Кощея в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", устроил дебош. Об этом сообщает "Абзац".
По информации издания, случай произошёл в одном из ресторанов Новосибирска, в ночь с 18 на 19 марта.
Никита Кологривый подошёл к работнице заведения, а затем прилёг к ней на колени и начал приставать. Но, когда она отказала, то он укусил её за ногу. При этом стал заламывать ей руки и "трогать её за интимные места".
"Так сказать применял физическое воздействие на сотрудников. На почве сильного опьянения, сексуального интереса к женской половине персонала. Также пострадали два парня, которых он, собственно, бил", — сообщили сотрудники ресторана.
Издание отмечает, что ни актёр, ни его директор не стали связываться с руководством заведения, никакие извинения так и не прозвучали.
Ранее Pravda.Ru писала, что Никита Кологривый вспомнил, как мать и отец его унижали из-за стремления стать артистом.
Надоел неприятный запах ног? Откройте для себя 6 простых и эффективных способов, чтобы навсегда избавиться от этой проблемы.