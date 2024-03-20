Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США не хотят давать России повода для вмешательства в выборы президента своей страны
Специалисты ООН провели измерение индекса человеческого счастья
Кулеба: Европу охватила паника после слов Макрона об отправке войск на Украину
Никита Кологривый устроил дебош и укусил официантку за ногу в ресторане Новосибирска
Как бороться с плесенью на комнатных растениях
Дочка Юлии Началовой рассказала об одном из последних разговоров с мамой
Растяжка на трицепс, которая сделает ваши жимы эффективнее
Трамп назвал условие выхода США из НАТО
Эксперты рассказали про вредные привычки собак
Чтобы получить "Оскар", Натали Портман осталась без ногтей, а Дикаприо ел сырое мясо и ночевал в лесу

Кинозвезды, которые самоотверженно готовились к роли и получили "Оскар"

3:28
Кино

Есть кинозвезды, которые ответственно подходят к выбору образа, вживаются в роль и погружаются в съемочный процесс с головой. А другие известные актеры просто учат текст, легко входят в роль и выходят из нее, не проводя сложной предварительной работы. В то же время, оба типа артистов справляются со своими задачами.

Черный лебедь

Например, Леонардо ДиКаприо, готовясь к роли раненого охотника Хью Гласса, путешествующего в одиночку по дикому Западу, очень серьезно подошёл к съёмкам в фильме "Выживший" 2015 года. Актер разбил лагерь на природе, купался в холодной реке, ел сырое мясо бизона и даже тренировался спать внутри туши животного. Впрочем, его экстремальная подготовка окупилась «Оскаром». Хотя многие считают, что за плечами у артиста есть и более удачные роли.

Натали Портман в «Черном лебеде» превзошла самое себя. Чтобы в 2010 году исполнить роль балерины Нины Сейерс в «Черном лебеде», актриса посвятила тренировкам более года. Занятия длились по 6-8 часов в день и включали в себя упражнения для ног, отнимавшие около 30 минут ежедневно. Это привело к отслоению ногтей на ногах актрисы и к вывиху ребра. Зато все эти усилия и мучения, а также блистательная драматическая игра принесли ей «Оскар».

Том Круз явно переусердствовал, взявшись за роль в фильме "Интервью с вампиром" (1994). Задетый за живое недовольством автора Энн Райс тем, что выбор продюсеров пал на него, он внимательно прочитал все её книги, научился играть на фортепиано и похудел. Круз даже пожил в Париже, где его персонаж Лестат вел праздный образ жизни. Эти усилия были замечены, и Райс даже выразила свое одобрение.

"Я думаю, что Том проделал превосходную работу. Я правда так думаю", - отметила писательница после просмотра фильма.

Бри Ларсон, готовясь к роли Джой из «Комнаты» (2015), на месяц уединилась дома и сидела на очень скудной диете, чтобы лучше понять свою героиню, похищенную маньяком и проведшую в изоляции несколько лет.

Перед съемками она долго общалась с партнером по фильму, Джейкобом Тремблеем, сыгравшим сына, которого ее героиня родила в плену. Актеры погружались в свои образы, вместе играя в Лего и делая игрушки, которые были показаны в фильме, импровизировали, читая сценарий. Бри тоже получила «Оскар» - за лучшую женскую роль. Такая самоотверженность в работе как правило вознаграждается успехом у зрителей и кинокритиков.

Зато Хью Джекман подошел к своей первой роли в «Людях Икс» (2000) практически неподготовленным - он никогда в жизни не интересовался комиксами, не читал графические истории о мутантах. Даже не знал, что в природе на самом деле существует такое животное - росомаха. 

Также он не смог полноценно подготовиться физически, так как эта роль предназначалась Дюгрею Скотту, который позже ушел из-за разногласий с компанией. У Джекмана было всего около 20 дней для подготовки к съемкам. 

Справедливости ради нужно отметить, что в дальнейшем, для каждой новой роли в качестве Росомахи, Хью Джекман тренировался, следил за питанием, изучал комиксы о Людях Икс и старался максимально погрузиться в своего персонажа.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Как избавиться от неприятного запаха ног: эффективные методы для комфорта и свежести

Надоел неприятный запах ног? Откройте для себя 6 простых и эффективных способов, чтобы навсегда избавиться от этой проблемы.

Яблочный уксус и чай: шесть простых способов избавиться от запаха ног
Родители Алсу отпраздновали золотую свадьбу
Певица Алсу показала свою красивую моложавую 69-летнюю маму
Рассказываем об удобрениях для пионов, которые подойдут весной
"Огненное кольцо" в Атлантике: ученые предрекли мощную тектоническую активность вдоль периметра Тихого окена
Врага оттесняют от Донецка, операторы дронов круглые сутки ищут боевиков Дмитрий Плотников Мошенничество в Сети стало фактором политического давления Алексей Гончаров Вразумление неразумных: гражданам Украины можно вернуть вменяемость только так Виктор Пахомов
Рис по-испански: вкусный и сочный гарнир к курице, мясу или морепродуктам
Рассказываем причины из-за чего необходимо замачивать лук: совсем скоро сажать
Тарасова и Костенко отчитали за вульгарный макияж 5-летней и 4-летней дочек: перебор конкретный
Тарасова и Костенко отчитали за вульгарный макияж 5-летней и 4-летней дочек: перебор конкретный
Последние материалы
Дочка Юлии Началовой рассказала об одном из последних разговоров с мамой
Растяжка на трицепс, которая сделает ваши жимы эффективнее
Трамп назвал условие выхода США из НАТО
Эксперты рассказали про вредные привычки собак
Зеленский сперва хочет денег и оружия, а потом ввода на Украину войск НАТО
Кинозвезды, которые самоотверженно готовились к роли и получили "Оскар"
Известны зарубежные курорты, которые подешевеют летом
Эффект Кулешова: как приём монтажа стал одним из базовых и самых известных в кино
Южнокорейский танкер-химовоз перевернулся у берегов Японии
Как приготовить сэндвич с авокадо
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников