Чтобы получить "Оскар", Натали Портман осталась без ногтей, а Дикаприо ел сырое мясо и ночевал в лесу

Кинозвезды, которые самоотверженно готовились к роли и получили "Оскар"

3:28 Your browser does not support the audio element. Кино

Есть кинозвезды, которые ответственно подходят к выбору образа, вживаются в роль и погружаются в съемочный процесс с головой. А другие известные актеры просто учат текст, легко входят в роль и выходят из нее, не проводя сложной предварительной работы. В то же время, оба типа артистов справляются со своими задачами.

Черный лебедь

Например, Леонардо ДиКаприо, готовясь к роли раненого охотника Хью Гласса, путешествующего в одиночку по дикому Западу, очень серьезно подошёл к съёмкам в фильме "Выживший" 2015 года. Актер разбил лагерь на природе, купался в холодной реке, ел сырое мясо бизона и даже тренировался спать внутри туши животного. Впрочем, его экстремальная подготовка окупилась «Оскаром». Хотя многие считают, что за плечами у артиста есть и более удачные роли.

Натали Портман в «Черном лебеде» превзошла самое себя. Чтобы в 2010 году исполнить роль балерины Нины Сейерс в «Черном лебеде», актриса посвятила тренировкам более года. Занятия длились по 6-8 часов в день и включали в себя упражнения для ног, отнимавшие около 30 минут ежедневно. Это привело к отслоению ногтей на ногах актрисы и к вывиху ребра. Зато все эти усилия и мучения, а также блистательная драматическая игра принесли ей «Оскар».

Том Круз явно переусердствовал, взявшись за роль в фильме "Интервью с вампиром" (1994). Задетый за живое недовольством автора Энн Райс тем, что выбор продюсеров пал на него, он внимательно прочитал все её книги, научился играть на фортепиано и похудел. Круз даже пожил в Париже, где его персонаж Лестат вел праздный образ жизни. Эти усилия были замечены, и Райс даже выразила свое одобрение.

"Я думаю, что Том проделал превосходную работу. Я правда так думаю", - отметила писательница после просмотра фильма.

Бри Ларсон, готовясь к роли Джой из «Комнаты» (2015), на месяц уединилась дома и сидела на очень скудной диете, чтобы лучше понять свою героиню, похищенную маньяком и проведшую в изоляции несколько лет.

Перед съемками она долго общалась с партнером по фильму, Джейкобом Тремблеем, сыгравшим сына, которого ее героиня родила в плену. Актеры погружались в свои образы, вместе играя в Лего и делая игрушки, которые были показаны в фильме, импровизировали, читая сценарий. Бри тоже получила «Оскар» - за лучшую женскую роль. Такая самоотверженность в работе как правило вознаграждается успехом у зрителей и кинокритиков.

Зато Хью Джекман подошел к своей первой роли в «Людях Икс» (2000) практически неподготовленным - он никогда в жизни не интересовался комиксами, не читал графические истории о мутантах. Даже не знал, что в природе на самом деле существует такое животное - росомаха.

Также он не смог полноценно подготовиться физически, так как эта роль предназначалась Дюгрею Скотту, который позже ушел из-за разногласий с компанией. У Джекмана было всего около 20 дней для подготовки к съемкам.

Справедливости ради нужно отметить, что в дальнейшем, для каждой новой роли в качестве Росомахи, Хью Джекман тренировался, следил за питанием, изучал комиксы о Людях Икс и старался максимально погрузиться в своего персонажа.