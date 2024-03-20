Поцелуй Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер заставил звёздную пару отказаться от совместных выходов в свет

Стало известно, почему Тимоти Шаламе и его возлюбленная Кайли Дженнер перестали вместе выходить в свет

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Публичные люди чаще всего не принадлежат сами себе и находятся под постоянным прицелом камер. Зачастую их личная жизнь интересует поклонников не меньше, а то и больше, чем творческие достижения.

Фото: https://vk.com/timtheechalamet by Timothée Chalamet | Тимоти Шаламе в vk.com is licensed under public domain

В начале января Тимоти Шаламе пришёл на церемонию вручения премии "Золотой глобус" со своей возлюбленной Кайли Дженнер и позже был удивлён и огорчён, узнав, что за ними пристально следили, и их поцелуй вызвал больший интерес, чем номинация за фильм "Вонка", в котором Шаламе исполнил главную роль.

С тех пор Шаламе и Дженнер стали оберегать свою личную жизнь и приняли решение не появляться вместе в публичном пространстве. Знакомый пары рассказал, что у них всё хорошо. То, что актёры больше не выходят вместе в свет, лишь подчёркивает то, как они бережно относятся к своим чувствам и не хотят их делать публичным достоянием.

Шаламе хочет, чтобы зрители в первую очередь интересовались его ролями в кино. В фильме "Вонка" он исполнил роль кондитера Вилли Вонки, которого в 2005 году сыграл Джонни Депп в фильме Тима Бёртона "Чарли и шоколадная фабрика".