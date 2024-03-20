Леонид Ярмольник рассказал, какие фильмы нужно снимать в России, чтобы зрители могли отдохнуть душой

Леонид Ярмольник, рассуждая о кинематографе, с сожалением отметил, что после смерти Ролана Быкова в России перестали снимать фильмы для детей.
Ярмольник уверен, что такие фильмы необходимы, чтобы взрослые и дети почувствовали себя счастливее, а семьи стали сплочённее. Артист представил, какое душевное тепло чувствовали бы дети и родители, бабушки, дедушки и внуки во время семейного просмотра добрых и светлых фильмов.
"Нужно стараться объединить людей, давать им повод для общения внутри семьи. У нас ведь после ухода Ролана Быкова отсутствует детское кино как таковое. Нет "Морозко", нет "Королевства кривых зеркал". Наверно, время продиктовало свои законы: надо создавать семейное кино", — отметил Ярмольник в беседе с kp.ru.
Артист добавил, что сейчас в стране наступили не лучшие времена, и искусство, в том числе кино, должно вселять в людей оптимизм и веру в то, что всё будет хорошо, и даже двухчасовой киносеанс должен стать для зрителей отдушиной.
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