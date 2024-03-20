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Любовное письмо и ссора соперниц: эпизоды из книги "Вам и не снилось", которые вырезали из одноимённого фильма

Сцены, вырезанные из фильма "Вам и не снилось"

1:03
Кино

Один из самых знаменитых советских фильмов про школьную любовь — "Вам и не снилось". Многие зрители до сих пор с замиранием сердца пересматривают трогательную историю о влюблённых Роме и Кате, но не все знают, что фильм мог бы получиться ещё глубже и полнее, если бы в нём оставили несколько вырезанных сцен.

Сцены, вырезанные из фильма "Вам и не снилось"
Фото: publicdomainpictures.net by Mabel Amber is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По сюжету Алёна Старцева безответно влюблена в Рому. В книге она даже написала и отправила ему любовное письмо, а ещё, как и полагается соперницам, поссорилась с Катей. Всё это было отснято, но не вошло в фильм, как и сцена, в которой одноклассник Ромы Саша Рамазанов жёстко противостоял Алёне.

Все эти эпизоды не влияют на сюжет кардинальным образом, но глубже раскрывают образы персонажей, показывая ещё больше их разнообразных черт.

Если бы вырезанные сцены остались в фильме, зритель ещё лучше почувствовал бы, насколько разными по характеру были две девочки, влюблённые в одного мальчика, но хронометраж не позволял включать в экранизации абсолютно всё, что было в книгах.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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