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В продаже появится карибский тёмный ром Джонни Деппа с татуировками актёра на этикетке

Джонни Депп разрабатывает свой бренд карибского тёмного рома

1:03
Кино

Известный голливудский актёр Джонни Депп открыл в себе новый талант: он занимается разработкой собственного бренда карибского тёмного рома.

Джонни Депп разрабатывает свой бренд карибского тёмного рома
Фото: flickr.com by Raph_PH is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Работа над созданием напитка в самом разгаре. Известно, что по качеству и по вкусу это будет настоящий ром — именно такой, каким должен быть этот напиток, поэтому его смогут смело покупать не только поклонники актёра, но и любители качественного элитного алкоголя.

Этикетку рома украсят рисунки, за основу которых возьмут татуировки Джонни Деппа, например, три сердца, которые символизируют любовь актёра к Ванессе Паради и их совместных детям, а также череп и скрещенные кости, ассоциирующиеся с его ролью в "Пиратах Карибского моря".

Дата запуска бренда пока неизвестна, но уже понятно, что напиток будет очень популярен, поскольку во всём мире у Джонни Деппа много поклонников. Он является одним из самых востребованных актёров. В 2023 году ему семь минут аплодировали стоя на Каннском фестивале после премьеры "Жанны Дюбарри".

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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