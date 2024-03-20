В продаже появится карибский тёмный ром Джонни Деппа с татуировками актёра на этикетке

Известный голливудский актёр Джонни Депп открыл в себе новый талант: он занимается разработкой собственного бренда карибского тёмного рома.
Работа над созданием напитка в самом разгаре. Известно, что по качеству и по вкусу это будет настоящий ром — именно такой, каким должен быть этот напиток, поэтому его смогут смело покупать не только поклонники актёра, но и любители качественного элитного алкоголя.
Этикетку рома украсят рисунки, за основу которых возьмут татуировки Джонни Деппа, например, три сердца, которые символизируют любовь актёра к Ванессе Паради и их совместных детям, а также череп и скрещенные кости, ассоциирующиеся с его ролью в "Пиратах Карибского моря".
Дата запуска бренда пока неизвестна, но уже понятно, что напиток будет очень популярен, поскольку во всём мире у Джонни Деппа много поклонников. Он является одним из самых востребованных актёров. В 2023 году ему семь минут аплодировали стоя на Каннском фестивале после премьеры "Жанны Дюбарри".
Подлодка получила такое забавное название в честь цирковой лошадки из советского мультика, которая была собрана из соединенных между собой шариков.