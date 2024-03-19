Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибки в пилатесе, которые делают тренировки менее эффективными
Аэропорт Сочи планирует «открыть небо» для иностранных авиакомпаний
Экс-директора Жирновского психоневрологического интерната Протасенко приговорили к заключению на 11 лет
Володин посоветовал западным лидерам извиниться перед Путиным
Пассажир скончался во время посадки самолета в Волгограде
Госдума приняла закон о введении налоговых вычетов на долгосрочные сбережения
ТОП-5 лучших пород собак для детей
Мария Захарова назвала хамством призыв МОК к атлетам по отказу от Игр Дружбы в РФ
Китайские учёные вывели первую клонированную ГМО-собаку
Актриса Наталия Орейро тайно прибыла в северную столицу для участия в фильме

Наталия Орейро тайно посетила Санкт-Петербург

1:08
Кино

Актриса и певица из Аргентины Наталия Орейро в тайне посетила Санкт-Петербург для съёмок в фильме. Об этом сообщают argumenti.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Наталия Орейро тайно посетила Санкт-Петербург
Фото: unsplash.com by Mike Arney mikearney is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Уточняется, что она прикрыла себя с помощью шарфа и кепки для того, чтобы её не распознали местные поклонники. 

Также известно, на съёмки какого именно фильма приехала актриса. Это картина "Письмо Деду Морозу" режиссёра Кирилла Кузина.

По сюжету сын главного героя Петра Безуглова однажды обнаруживает письма из детства своего отца, адресованные Деду Морозу. Он опускает их в почтовый ящик. Уже на следующий день детские мечты Петра начинают претворяться в жизнь. Но определённые последствия желаний могут быть не такими уж и хорошими, как может показаться.

После участия в проекте, актриса уехала в Москву.

Напомним, что Наталие Орейро наибольшую известность принесла картина "Дикий ангел", в которой она исполнила главную роль. При этом актриса снималась и в других проектах. Например, в "Ты — моя жизнь" и "Любовь до последнего".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Три пары "звёзд" кино, сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни

Порой актёры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман.

Три пары "звёзд" кино, сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни
Что посадить под яблоней
Вот что нужно посадить под яблоней: эффективно используйте пространство
Петросян рассказал, как сохраняет свою мужскую силу в 78 лет
Откровения тревел-блогерши: впечатления о жизни в Германии и встрече с немецким хозяином
Уничтожение Abrams под Авдеевкой стало закономерностью Дмитрий Плотников Поздравления Путину от мировых лидеров означают признание РФ в новых границах Любовь Степушова
В Германии рассказали о невиданной ранее скорости банкротства местных компаний
Прихожая должна быть оформлена только в этих цветах, и никак иначе, призвала дизайнер
Мировые лидеры, поздравившие Путина, признали его легитимность и новой РФ
Мировые лидеры, поздравившие Путина, признали его легитимность и новой РФ
Последние материалы
Экс-замминистра просвещения РФ Ракова приговорена к пяти годам колонии
Наталия Орейро тайно посетила Санкт-Петербург
Ошибки в пилатесе, которые делают тренировки менее эффективными
Аэропорт Сочи планирует «открыть небо» для иностранных авиакомпаний
Экс-директора Жирновского психоневрологического интерната Протасенко приговорили к заключению на 11 лет
Володин посоветовал западным лидерам извиниться перед Путиным
Пассажир скончался во время посадки самолета в Волгограде
Госдума приняла закон о введении налоговых вычетов на долгосрочные сбережения
ТОП-5 лучших пород собак для детей
Мария Захарова назвала хамством призыв МОК к атлетам по отказу от Игр Дружбы в РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников