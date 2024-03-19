Актриса Наталия Орейро тайно прибыла в северную столицу для участия в фильме

Наталия Орейро тайно посетила Санкт-Петербург

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса и певица из Аргентины Наталия Орейро в тайне посетила Санкт-Петербург для съёмок в фильме. Об этом сообщают argumenti.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Фото: unsplash.com by Mike Arney mikearney is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Уточняется, что она прикрыла себя с помощью шарфа и кепки для того, чтобы её не распознали местные поклонники.

Также известно, на съёмки какого именно фильма приехала актриса. Это картина "Письмо Деду Морозу" режиссёра Кирилла Кузина.

По сюжету сын главного героя Петра Безуглова однажды обнаруживает письма из детства своего отца, адресованные Деду Морозу. Он опускает их в почтовый ящик. Уже на следующий день детские мечты Петра начинают претворяться в жизнь. Но определённые последствия желаний могут быть не такими уж и хорошими, как может показаться.

После участия в проекте, актриса уехала в Москву.

Напомним, что Наталие Орейро наибольшую известность принесла картина "Дикий ангел", в которой она исполнила главную роль. При этом актриса снималась и в других проектах. Например, в "Ты — моя жизнь" и "Любовь до последнего".