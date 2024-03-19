Актёр Леонид Ярмольник сообщил, что сразу согласился на съёмки в фильме "Летучий корабль"

Актёр Леонид Ярмольник признался, что сразу согласился исполнить роль царя в предстоящем фильме Ильи Учителя "Летучий корабль". Об этом он рассказал изданию "Комсомольская правда".
Он заявил, что уважает режиссёра. Именно поэтому, когда тот ему позвонил, актёр не задумываясь принял предложение о съёмках в проекте.
"Позвонил мне Илюша Учитель, сказал, что работает над "Летучим кораблём"… И я даже, по-моему, ляпнул, что сценарий мне присылать не надо: я и так согласен! Потому что очень люблю Илюшу, много лет его знаю", — сказал Леонид Ярмольник.
При этом актёр заявил, что всю свою сознательную жизнь он провёл в репетициях роли отца Забавы.
"В общем, я ждал роли царя, я её репетировал всю жизнь. Я царь у себя дома, во всяком случае, мне так кажется", — сообщил он.
Напомним, что премьера фильма "Летучий корабль" назначена на 21 марта. Картина снята на основе одноимённого мультфильма времён Советского Союза, режиссёром которого был Гарри Бардин.
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