Актёр Леонид Ярмольник сообщил, что сразу согласился на съёмки в фильме "Летучий корабль"

Леонид Ярмольник рассказал, как принял решение участвовать в "Летучем корабле"

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Леонид Ярмольник признался, что сразу согласился исполнить роль царя в предстоящем фильме Ильи Учителя "Летучий корабль". Об этом он рассказал изданию "Комсомольская правда".

Фото: flickr.com by -Roge- is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он заявил, что уважает режиссёра. Именно поэтому, когда тот ему позвонил, актёр не задумываясь принял предложение о съёмках в проекте.

"Позвонил мне Илюша Учитель, сказал, что работает над "Летучим кораблём"… И я даже, по-моему, ляпнул, что сценарий мне присылать не надо: я и так согласен! Потому что очень люблю Илюшу, много лет его знаю", — сказал Леонид Ярмольник.

При этом актёр заявил, что всю свою сознательную жизнь он провёл в репетициях роли отца Забавы.

"В общем, я ждал роли царя, я её репетировал всю жизнь. Я царь у себя дома, во всяком случае, мне так кажется", — сообщил он.

Напомним, что премьера фильма "Летучий корабль" назначена на 21 марта. Картина снята на основе одноимённого мультфильма времён Советского Союза, режиссёром которого был Гарри Бардин.