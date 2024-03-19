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Актрисы, которые могли бы сыграть главную роль в известных советских фильмах

Эти актрисы могли бы исполнить главные роли в популярных советских фильмах

1:26
Кино

Pravda.Ru сделала подборку четырёх актрис, которые могли бы сыграть в легендарных советских кинокартинах.

Эти актрисы могли бы исполнить главные роли в популярных советских фильмах
Фото: unsplash.com by Matthias Blonski is licensed under Creative Commons CC0 License

Светлана Немоляева, "Ирония судьбы, или С лёгким паром!"

Светлана Немоляева могла бы исполнить главную роль Нади Шевелёвой в известном фильме Эльдара Рязанова. Однако актриса восемь раз не справилась с пробами. Она признавалась, что режиссёр хотел видеть в роли именно её, поэтому у неё было столько попыток. Но в итоге ничего не вышло, и он сказал ей: "Света, можно сыграть хуже, но сложно". В результате Надю Шевелёву исполнила Барбара Брыльска.

Анастасия Вертинская, "Мэри Поппинс, до свидания"

Оказывается, главная роль в проекте могла достаться Анастасии Вертинской. Для неё даже были сочинены песни. Но, когда актриса ознакомилась с композициями, то заявила, что не желает их исполнять. Поскольку режиссёр Леонид Квинихидзе не хотел изменять слова в песнях, на роль утвердили Наталью Андрейченко, которую всё устраивало. 

Ирина Купченко и Маргарита Терехова, "Москва слезам не верит"

Владимир Меньшов видел в главной роли Кати Тихомировой двух актрис: Ирину Купченко и Маргариту Терехову. Однако первая отказалась, поскольку она не оценила сценарий, а вторая решила играть в фильме "Д'Артаньян и три мушкетёра". В итоге на роль утвердили супругу Владимира Меньшова — Веру Алентову.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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