Изменить историю: герои этих фильмов не задумываются об опасности такого действия

Эффект бабочки: герои этих фильмов меняют ход истории

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Термин "эффект бабочки" ввёл метеоролог и математик Эдвард Лоренц в 1961 году. Согласно теории, взмах крыльев бабочки в одном месте может привести к целой массе последствий в другом. То есть незначительное событие способно вызвать множество масштабных перемен. По этому занимательному предположению сняли немало кинокартин.

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"Континуум", 2014 год

Однажды у группы молодых людей получается собственноручно смастерить машину времени. Они принимают решение вернуться в прошлое и изменить некоторые моменты, которые им не по душе. Однако это приводит к не самым лучшим последствиям для настоящего.

"И грянул гром", 2005 год

Фильм основан на рассказе известного писателя Рэя Брэдбери с аналогичным названием.

В будущем люди придумали способ перемещения во времени. Теперь любой человек, у которого имеется достаточное количество денег, может отправиться в прошлое и поохотиться на динозавров. Однако есть правило — не сходить с тропы. Однажды один путешественник нарушает это условие и случайно убивает бабочку.

"Эффект бабочки", 2004 год

Эван открывает в себе необычную способность — он понимает, что может перемещаться во времени. Главный герой решает изменить некоторые моменты своей биографии. Однако он не догадывается о последствиях, которые ждут его в настоящем.