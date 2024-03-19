Изменить историю: герои этих фильмов не задумываются об опасности такого действия

Термин "эффект бабочки" ввёл метеоролог и математик Эдвард Лоренц в 1961 году. Согласно теории, взмах крыльев бабочки в одном месте может привести к целой массе последствий в другом. То есть незначительное событие способно вызвать множество масштабных перемен. По этому занимательному предположению сняли немало кинокартин.
Однажды у группы молодых людей получается собственноручно смастерить машину времени. Они принимают решение вернуться в прошлое и изменить некоторые моменты, которые им не по душе. Однако это приводит к не самым лучшим последствиям для настоящего.
Фильм основан на рассказе известного писателя Рэя Брэдбери с аналогичным названием.
В будущем люди придумали способ перемещения во времени. Теперь любой человек, у которого имеется достаточное количество денег, может отправиться в прошлое и поохотиться на динозавров. Однако есть правило — не сходить с тропы. Однажды один путешественник нарушает это условие и случайно убивает бабочку.
Эван открывает в себе необычную способность — он понимает, что может перемещаться во времени. Главный герой решает изменить некоторые моменты своей биографии. Однако он не догадывается о последствиях, которые ждут его в настоящем.
Порой актеры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман