Типажи российских киноактрис: закономерность, которая прослеживается в сюжетах долгие десятилетия

5 самых популярных женских психотипов в российском кино

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Во многих российских фильмах участвуют похожие по складу характера и жизненным ценностям героини. Режиссёры снимают кино про таких женщин, чтобы отразить российскую действительность. По мнению психолога Елены Толстой, такие героини никогда не уйдут из российского кино, потому что они действительно встречаются в жизни в большом количестве.

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"Женщина-цель"

Такие героини отличаются крайней амбициозностью. Они не зависят ни от родственников, ни от мужчин, ни от обстоятельств и упрямо следуют за своей целью. Это и карьеристка Вика (Елена Подкаминская) из сериала "Кухня", и главная героиня комедии "Я худею" в исполнении Александры Бортич. Подобные героини часто встречаются в российских фильмах, потому что сейчас культивируется идея, что нужно жить в первую очередь для себя, тогда как лет 20 назад считалось, что для женщины самое главное — замужество и рождение детей.

"Женщина-опека"

Это заботливые жёны и матери, переживающие за своих близких. Обычно в кино это зрелые женщины, правда, иногда бывают исключения. Например, Мирослава (Мария Поезжаева) из фильма "Он — дракон" относится именно к такому психотипу. По сюжету девушка влюбляется в дракона, помогает ему стать человеком и постоянно заботится о нём, боясь, как бы он не превратился обратно в чудовище.

"Женщина-шоу"

В российском кино нередко можно увидеть героинь, которые ведут себя ярко и экстравагантно. Для них самое главное — оставаться в центре внимания и затмевать всех. Типичный пример — Юлия (Юлия Пересильд) из фильма "О чём молчат девушки". Такие персонажи востребованы, потому что многие придерживаются принципа, что любая девушка должна хоть немного быть звездой.

"Женщина-согласие"

Смиренные, терпящие измены или пьянство мужа героини не менее популярны. Они прощают всё на свете, потому что считают, что их жизнь — не самый худший вариант по сравнению с тем, как бывает у других. Они настолько привыкают к такой жизни, что даже перестают чувствовать себя несчастными, хотя всё время грустят. Именно такую женщину сыграла Вера Брежнева во франшизе "Любовь в большом городе".

"Женщина-радость"

Полная противоположность "женщины-согласия" — "женщина-радость". Она весёлая и заводная и точно не будет оставаться со спутником, который её не устраивает, просто потому, что не может быть постоянной. Единственное, в чём постоянны такие девушки, — это в смене поклонников и в легкомыслии. Олеся Судзиловская воплотила этот образ в фильме "О чём молчат девушки", а Анна Хилькевич — в фильме "Остров везения".