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Как будто не фильм смотришь, а полуденный сон: какой фильм Владимира Меньшова критикуют даже поклонники режиссёра

Фильм Владимира Меньшова, который критикуют даже поклонники режиссёра

1:01
Кино

Несмотря на популярность Владимира Меньшова и народную славу, которую ему принесли фильмы "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби", в его фильмографии есть один фильм, который критикуют даже поклонники режиссёра.

Фильм Владимира Меньшова, который критикуют даже поклонники режиссёра
Фото: unsplash.com by Matthias Blonski is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Зрителям не пришёлся по душе фильм "Ширли-мырли", в иронической манере раскрывающий реалии 90-х годов. По мнению аудитории, пародийный фарс оказался буквально напичкан мудрёными диалогами, которые мало кто может понять, а логика фильма хромает на каждом шагу.

"Для фильма такого жанра слишком много диалогов с подтекстом, в который сценаристы и режиссёр пытались впихнуть едва ли не все пороки людей из СССР. Развитие сюжета нелепо и абсолютно хаотично, будто не фильм смотришь, а полуденный сон", — написал один из пользователей на "Кинопоиске".

Другой зритель добавил, что его раздражает фильм с первых кадров и до конца, потому что все шутки и метафоры в нём слишком прямолинейные и повторяются каждые 10 минут.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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