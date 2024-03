Непростой характер и жестокий юмор Моргунова: какую шутку Балбес так и не смог простить Бывалому

Легендарное трио Труса, Балбеса и Бывалого в исполнении Георгия Вицина, Юрия Никулина и Евгения Моргунова распалось не просто так. Никулин, который на экране дружил с Моргуновым, на самом деле всю жизнь обижался на него за одну неудачную шутку.

Фото: web.archive.org by Андрей Александрович… is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported