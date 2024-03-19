Непростой характер и жестокий юмор Моргунова: какую шутку Балбес так и не смог простить Бывалому

Легендарное трио Труса, Балбеса и Бывалого в исполнении Георгия Вицина, Юрия Никулина и Евгения Моргунова распалось не просто так. Никулин, который на экране дружил с Моргуновым, на самом деле всю жизнь обижался на него за одну неудачную шутку.
Моргунов отличался сложным характером и специфическим чувством юмора, которое многим было не по душе. Часто своими шутками Моргунов приносил неприятности людям. Так же произошло в случае с Никулиным.
Однажды Моргунов подошёл к дверям цирка, в котором работал Никулин, и громко объявил, что якобы Никулин теперь занимается квартирным вопросом. Тысячи зрителей стали преследовать Никулина с требованием обменять их квартиры. Никулин обиделся на Моргунова и так и не смог его простить: эта шутка заставила Юрия Владимировича сильно перенервничать.
Последним совместным фильмом знаменитой троицы стала короткометражка "Пожара не будет", но даже в ней Никулин и Моргунов не появились вместе в общем кадре.
Порой актёры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман.