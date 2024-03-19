Непростой характер и жестокий юмор Моргунова: какую шутку Балбес так и не смог простить Бывалому

Какую шутку Никулин не смог простить Моргунову

Легендарное трио Труса, Балбеса и Бывалого в исполнении Георгия Вицина, Юрия Никулина и Евгения Моргунова распалось не просто так. Никулин, который на экране дружил с Моргуновым, на самом деле всю жизнь обижался на него за одну неудачную шутку.

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Моргунов отличался сложным характером и специфическим чувством юмора, которое многим было не по душе. Часто своими шутками Моргунов приносил неприятности людям. Так же произошло в случае с Никулиным.

Однажды Моргунов подошёл к дверям цирка, в котором работал Никулин, и громко объявил, что якобы Никулин теперь занимается квартирным вопросом. Тысячи зрителей стали преследовать Никулина с требованием обменять их квартиры. Никулин обиделся на Моргунова и так и не смог его простить: эта шутка заставила Юрия Владимировича сильно перенервничать.

Последним совместным фильмом знаменитой троицы стала короткометражка "Пожара не будет", но даже в ней Никулин и Моргунов не появились вместе в общем кадре.