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Юмористические высказывания Александра Ширвиндта, в которых он разоблачил европейскую кухню

Как Александр Ширвиндт отзывался о русской и европейской кухне

1:48
Кино

В своей книге "Театральные люди" Александр Ширвиндт сравнивал русскую и европейскую кухню и пришёл к выводу, который шокирует многих любителей изысканных деликатесов: французская и итальянская кухня — "кухня от голода и отчаяния".

Как Александр Ширвиндт отзывался о русской и европейской кухне
Фото: ааа

Ширвиндт считал, что в европейской кухне используется всё, что попадается под руку за неимением нормальных продуктов, а также привычные вещи называются красивыми словами. Так, актёр разоблачил орегано: у этой приправы всего лишь красивое экзотическое название, а на самом деле это всего лишь душица, которую бабушка Ширвиндта заваривала в его детстве, чтобы полечить внука от кашля.

"А суши? Это когда нищий голодный рыбак, которого на берегу за блеск ножа просто зарубит любой самурай, сидит в море в своей лодке и, торопясь, срезает дольками мясо со свежепойманной рыбы, потому что развести огонь нельзя. Потом макает в уксус, потому что в рыбе весёлые червячки живут, а потом лезет холодной рукой в мешок с рисом, скатывает там комочек влажного и солёного от морской воды риса и съедает это. Причём панически оглядываясь, не видит ли кто", — писал Ширвиндт.

О фондю актёр отзывался как об окаменелых обрезках сыра, которые разогревают, чтобы макать в них сухари, а о буйабесе — как о супе, сваренном из остатков рыбы, которую не удалось продать за гроши.

Ширвиндт удивлялся, как могут с восторгом смотреть на эти "изыски" люди, живущие в стране расстегаев, блинов с икрой, балыков, кулебяк, буженины и многих других вкусных и аппетитных блюд.

"Да ешьте сколько влезет, всё равно много уже не влезет! В человеке важен не вес, а то, как он его носит! Относитесь к себе с любовью, а ко всему остальному — с юмором", — призывал актёр.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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