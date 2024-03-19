Почему любимый миллионами иностранцев фильм "Белое солнце пустыни" под запретом в Азербайджане

Почему "Белое солнце пустыни" запретили в Азербайджане

1:01 Your browser does not support the audio element. Кино

Советские фильмы любят не только в России, но и во всём мире. Эльдар Рязанов, Леонид Гайдай, Андрей Тарковский и другие режиссёры стали признанными мастерами в мире кинематографа, однако некоторые фильмы всё же попадают в немилость за границей.

Фото: flickr.com by Koorosh Nozad Tehrani is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Белое солнце пустыни" Владимира Мотыля - один из самых популярных советских фильмов среди иностранцев. Оригинальный сюжет, прекрасная музыка и игра актёров не дали этому фильму уйти в забвение, однако в одной стране он всё же запрещён. Эта страна - Азербайджан.

Рустам Ибрагимбеков, написавший сценарий боевика, долгие годы пользовался огромным уважением в своём родном Азербайджане, но однажды всё изменилось. После того как страна получила независимость, Ибрагимбеков поссорился с властями и моментально утратил всё своё былое влияние.

С тех пор не только "Белое солнце пустыни", но и остальные фильмы, к которым Ибрагимбеков написал сценарий, запрещены в Азербайджане.