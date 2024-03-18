Питер Уир, обладатель шести "Оскаров", решил навсегда уйти из кино

Шестикратный обладатель "Оскара" Питер Уир покинул мир кино

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Питер Уир, обладатель шести премий "Оскар", заявил, что он навсегда ушёл из мира кино. Об этом пишет издание Telerama.

Фото: flickr.com by Vinoth Chandar is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Режиссёр рассказал журналу о причине завершения своей карьеры. Деятель кино заявил, что он устал работать над фильмами.

"Почему я покончил с кино? Потому что, проще говоря, у меня нет больше сил и энергии этим заниматься", — сообщил Питер Уир.

Сейчас режиссёру уже 79 лет. Он работал над такими картинами, как "Шоу Трумана", "Галлиполи", "Пикник у Висячей скалы" и другими. Беседа с Telerama является первым его интервью за последние несколько лет, а самый последний фильм Питера Уира вышел на экраны 14 лет назад, в 2010 году.