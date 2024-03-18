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"Годзилла: Минус один" доказал, что японское кино может тягаться с дорогостоящими голливудскими блокбастерами

"Годзилла: Минус один" Такаши Ямазаки стал любимым фильмом Стивена Спилберга и Кристофера Нолана

1:01
Кино

Кристофер Нолан высоко оценил монструозную картину японского режиссера Такаши Ямазаки "Годзилла: Минус один", назвав его удивительным фильмом, достойным конкурировать с голливудскими блокбастерами.

Годзилла: Минус один — Русский трейлер (2023)

Фильм получил признание критиков, зрителей и даже жюри премии "Оскар" в номинации за лучшие спецэффекты. Именитые режиссеры, такие как Стивен Спилберг и Гильермо дель Торо признались в любви к этому фильму.

"Я думаю, что это потрясающий фильм. Я думаю, что это очень захватывающее зрелище. Он прекрасно сделан, и он механически интересен. В персонажах была удивительная глубина, а история чувствовалась прекрасно. И это мне очень понравилось", — поделился своими впечатлениями и победитель Оскара-2024 Кристофер Нолан.

Бюджет картины, приуроченной к 70-летию легендарного составил 12-15 миллионов долларов и в результате кино-проката заработал более $107 миллионов, из которых $56 пришлось на США.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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