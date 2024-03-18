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Актёр Джей Кей Симмонс заявил, что возраст не позволяет ему сыграть Омни-мэна из "Неуязвимый"

Джей Кей Симмонс сообщил, что он чересчур стар для роли Омни-мэна

0:57
Кино

Актёр Джей Кей Симмонс заявил, что возраст не позволяет ему исполнить роль Омни-мэна в возможной экранизации анимационного сериала "Неуязвимый". Его слова приводит портал Comicbook.

Джей Кей Симмонс сообщил, что он чересчур стар для роли Омни-мэна
Фото: flickr.com by Silvio Tanaka is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Актёр сообщил, что Омни-мэна не следует играть 69-летнему человеку.

"Определённо нет. Я не думаю, что Омни-мэна должен играть 69-летний мужчина. Я имею в виду, что, возможно, для меня есть эпизодическая роль в роли лидера Вилтрумитов, который появляется в воспоминаниях, или нечто в этом духе", — сказал Джей Кей Симмонс.

Напомним, что Омни-мэн является персонажем мультсериала "Неуязвимый", а также серии одноимённых комиксов. Он — представитель расы Вилтрумитов, который "работает" супергероем на нашей планете. 

Также ранее Pravda.Ru писала, что Джей Кей Симмонс не хотел исполнять роль лысого персонажа в серии фильмов о Человеке-пауке.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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