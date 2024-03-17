Грубо, но метко: слова Раневской, которые можно применить к завистникам

Эти слова актрисы Раневской раскрывают природу завистников

0:55 Your browser does not support the audio element. Кино

Фаина Раневская — прославленная советская актриса театра и кино, которой до сих пор многие восторгаются. Она была непохожей на других, но именно за особую индивидуальность актрису и ценили. Её цитаты до сих пор печатаются в книгах, многие из высказываний Фаины Георгиевны стали легендарными. Например, она очень остро высказалась о зависти.

Фото: ranevskaja.narod.ru by Unknown author is licensed under public domain

"Жалость раздают бесплатно, а вот зависть нужно заслужить", — цитирует актрису sevastopolmedia. ru.

Действительно, сострадание к чужим бедам, которое часто бывает бескорыстным, требует только понимания и поддержки. Зависть же — это чувство раздражения или обиды из-за того, что кто-то имеет то, чем ты сам хочешь обладать. Поэтому этой эмоцией "награждают" людей успешных, умных и красивых, которым жалость не нужна. Обычно эти качества требуют упорного труда и сил.