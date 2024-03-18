Почему влюблённые в старых индийских фильмах ведут себя настолько платонически, что даже не целуются

Старое индийское кино — это прежде всего песни, танцы, любовь — и при этом полное отсутствие поцелуев в губы, но на самом деле были времена, когда герои индийских фильмов ещё как целовались.
До 50-х годов в индийском кино не было запрета на поцелуи и зрители часто видели на экране весьма чувственные сцены между влюблёнными. В 1933 году актриса Девика Рани снялась в фильме "Карма", в котором она целовалась со своим экранным возлюбленным целых четыре минуты. После этого общественность обратилась к властям с возмущением, ведь в Индии не принято прилюдно выражать свои чувства. Зрителям не нравилось, что в кино этот запрет обходят стороной. Они считали, что такие сцены развращают юных зрителей.
После многочисленных просьб негодующих зрителей было наложено табу на поцелуи в кино, но их нужно было чем-то заменить, и тогда в фильмы стали включать музыкальные номера с песнями и танцами.
Сейчас в индийских фильмах снова возрождаются поцелуи. Конечно, их можно увидеть не так часто, как в европейском или американском кино. В Индии по-прежнему с осторожностью относятся к любому проявлению чувственности на экране и включают сцены поцелуев только для раскрутки новых лент.
Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.