Автор сценария сериала "Острые козырьки" готовит новый проект о владельцах пивного бренда Guinness

Сценарист "Острых козырьков" работает над созданием сериала о пивоварне Guinness

Сценарист Стивен Найт, известный своей работой над криминальной драмой "Острые козырьки", в настоящее время занимается созданием сценария для своего следующего проекта, посвященного еще одной знаменитой династии.

Фото: flickr.com by Терри Кирни is licensed under Общественное достояние (Public Domain)

В новом сериале от Netflix под рабочим названием "Дом Гиннесса"(House of Guinness) он расскажет историю всемирно известной семьи пивоваров Гиннесс.

Действие разворачивается в Дублине и Нью-Йорке XIX века и фокусируется на последствиях смерти Бенджамина Гиннесса, чья деятельность привела к расцвету семейного бизнеса. После его ухода стало известно о его завещании, которое повлияло на судьбы его четырёх взрослых детей — Артура, Эдварда, Энн и Бена.

Эти последствия также затронули дублинских партнёров предприятия, с которыми они сотрудничали, взаимодействуя с растущим бизнесом, который сегодня является одним из ведущих производителей алкогольных напитков в мире.

Дата выхода сериала пока остаётся неизвестной.