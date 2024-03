Автор сценария сериала "Острые козырьки" готовит новый проект о владельцах пивного бренда Guinness

Сценарист Стивен Найт, известный своей работой над криминальной драмой "Острые козырьки", в настоящее время занимается созданием сценария для своего следующего проекта, посвященного еще одной знаменитой династии.

Фото: flickr.com by Терри Кирни is licensed under Общественное достояние (Public Domain)