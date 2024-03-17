Кристофер Нолан высоко оценил фильм Такаси Ямадзаки "Годзилла: Минус один"

Кристофер Нолан, режиссёр фильма "Оппенгеймер", рассказал о своих впечатлениях от картины "Годзилла: Минус один". Его слова приводит портал World of Reel.
Кристофер Нолан сообщил, что фильм режиссёра Такаси Ямадзаки получился очень стоящим. Отдельно он отметил механику проекта и проработанность героев.
"Это было так захватывающе. Фильм прекрасно снят, и его механика очень интересна. А в персонажах была удивительная глубина и прекрасное чувство истории, что мне очень понравилось", — отметил режиссёр.
Напомним, что картина вышла на экраны в 2023 году. Недавно она удостоилась престижной кинопремии "Оскар" за самые лучшие визуальные эффекты.
По сюжету фильма на Японию нападет огромный ящер Годзилла незадолго после войны.
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