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Кристофер Нолан высоко оценил фильм Такаси Ямадзаки "Годзилла: Минус один"

Кристофер Нолан восхитился фильмом "Годзилла: Минус один"

0:52
Кино

Кристофер Нолан, режиссёр фильма "Оппенгеймер", рассказал о своих впечатлениях от картины "Годзилла: Минус один". Его слова приводит портал World of Reel.

Кристофер Нолан восхитился фильмом "Годзилла: Минус один"
Фото: 500px.com by Giuseppe Milo is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Кристофер Нолан сообщил, что фильм режиссёра Такаси Ямадзаки получился очень стоящим. Отдельно он отметил механику проекта и проработанность героев.

"Это было так захватывающе. Фильм прекрасно снят, и его механика очень интересна. А в персонажах была удивительная глубина и прекрасное чувство истории, что мне очень понравилось", — отметил режиссёр.

Напомним, что картина вышла на экраны в 2023 году. Недавно она удостоилась престижной кинопремии "Оскар" за самые лучшие визуальные эффекты.

По сюжету фильма на Японию нападет огромный ящер Годзилла незадолго после войны. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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