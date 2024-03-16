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Четыре интересных факта о легендарном фильме Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию"

Четыре занимательных факта о комедии "Иван Васильевич меняет профессию"

1:32
Кино

Картина Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" стала очень популярной после того, как вышла на экраны в 1973 году. При этом её не перестают смотреть и в настоящее время, спустя более полувека. Pravda.Ru собрала четыре занимательных факта об этом прекрасном фильме.

Четыре занимательных факта о комедии "Иван Васильевич меняет профессию"
Фото: flickr.com by fdecomite is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

1. Леонид Гайдай видел в качестве Ивана Грозного Юрия Никулина. Однако актёр отказался от роли, поскольку счёл, что фильм не пропустят в прокат. В итоге царя сыграл Юрий Яковлев.

2. За рубежом комедия известна под названием "Иван Грозный: Назад в будущее". Причём фильм Леонида Гайдая появился за 12 лет до выхода картины Роберта Земекиса "Назад в будущее".

3. В произведении Михаила Булгакова инженера-изобретателя звали Николаем. Однако, так как на роль утвердили Александра Демьяненко, героя переименовали в Александра: актёра уже знали зрители, как Шурика.

4. Наталья Крачковская, которая сыграла Ульяну Бунши, слишком сильно боялась высоты. Но в фильме должна была быть сцена, где её героиня перелезает с одного балкона на другой. Леонид Гайдай решил пойти на хитрость. Он сказал актрисе, что внизу её будут подстраховывать. Однако в ходе съёмочного процесса Наталья Крачковская осознала, что это не так. Поэтому она чуть не сорвалась. В результате эту сцену решили не включать в фильм.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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