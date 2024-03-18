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Важное правило, благодаря которому Роберт Дауни-младший и его жена уже 18 лет вместе

Секрет крепкого брака Роберта Дауни-младшего

1:01
Кино

Роберт Дауни-младший и его жена Сьюзан Левин Дауни вместе уже 18 лет. Им удалось сохранить крепкие отношения благодаря одному важному правилу, которое оба неукоснительно соблюдают.

Секрет крепкого брака Роберта Дауни-младшего
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Мы не покидаем друг друга более чем на две недели. Мы не можем позволить времени отнять у нас возможность увидеть друг друга и всю семью вместе. К счастью, мы предпочитаем быть бродячим цирком, когда это возможно", — рассказала Сьюзан журналу People.

Она добавила, что никакие форс-мажоры не должны быть важнее времени, которое супруги проводят вместе. Чтобы обстоятельства не спутали карты и не отдалили друг от друга близких людей, она посоветовала ввести в брак что-нибудь обязательное, благодаря чему расстаться надолго будет невозможно.

Роберт Дауни-младший сравнил себя с "рычащим питомцем из приюта", а свою жену — с ветеринаром, который вернул его к жизни. Актёр не перестаёт благодарить жену за то, что она помогла ему справиться с алкогольной и наркотической зависимостью.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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