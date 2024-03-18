Важное правило, благодаря которому Роберт Дауни-младший и его жена уже 18 лет вместе

Секрет крепкого брака Роберта Дауни-младшего

1:01 Your browser does not support the audio element. Кино

Роберт Дауни-младший и его жена Сьюзан Левин Дауни вместе уже 18 лет. Им удалось сохранить крепкие отношения благодаря одному важному правилу, которое оба неукоснительно соблюдают.

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"Мы не покидаем друг друга более чем на две недели. Мы не можем позволить времени отнять у нас возможность увидеть друг друга и всю семью вместе. К счастью, мы предпочитаем быть бродячим цирком, когда это возможно", — рассказала Сьюзан журналу People.

Она добавила, что никакие форс-мажоры не должны быть важнее времени, которое супруги проводят вместе. Чтобы обстоятельства не спутали карты и не отдалили друг от друга близких людей, она посоветовала ввести в брак что-нибудь обязательное, благодаря чему расстаться надолго будет невозможно.

Роберт Дауни-младший сравнил себя с "рычащим питомцем из приюта", а свою жену — с ветеринаром, который вернул его к жизни. Актёр не перестаёт благодарить жену за то, что она помогла ему справиться с алкогольной и наркотической зависимостью.