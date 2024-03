Стало известно, когда выйдет продолжение сериала "Чёрное зеркало"

Netflix объявил, когда выйдет седьмой сезон "Чёрного зеркала"

0:44 Your browser does not support the audio element. Кино

На официальном YouTube-канале Netflix опубликовали короткий видеоролик, цель которого — донести до зрителя информацию о предстоящем сезоне сериала "Чёрное зеркало".

Фото: flickr.com by Rodrigo Paredes is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Компания объявила, что премьера новой части ленты состоится в 2025 году. Седьмой сезон будет включать в себя шесть серий. Причём один из эпизодов станет продолжением серии "USS Калистер".

Напомним, что создатели проекта в сериале "Чёрное зеркало" показывают влияние технологий на взаимоотношения между людьми в сатирической манере. Причём каждая серия является целой отдельной историей. Она никак не связана с предыдущей ни актёрским составом, ни местом действия, ни сюжетом.

Six new #BlackMirror episodes coming in 2025, including a sequel to #USSCallister!