Стало известно, когда выйдет продолжение сериала "Чёрное зеркало"

На официальном YouTube-канале Netflix опубликовали короткий видеоролик, цель которого — донести до зрителя информацию о предстоящем сезоне сериала "Чёрное зеркало".
Компания объявила, что премьера новой части ленты состоится в 2025 году. Седьмой сезон будет включать в себя шесть серий. Причём один из эпизодов станет продолжением серии "USS Калистер".
Напомним, что создатели проекта в сериале "Чёрное зеркало" показывают влияние технологий на взаимоотношения между людьми в сатирической манере. Причём каждая серия является целой отдельной историей. Она никак не связана с предыдущей ни актёрским составом, ни местом действия, ни сюжетом.
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