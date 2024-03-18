Неожиданный выбор: цитата из "Евгения Онегина", которую Александр Ширвиндт считал самой главной в романе

Цитата из "Евгения Онегина", которую Ширвиндт считал главной в романе

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Скончавшийся 15 марта советский и российский актёр, режиссёр и педагог Александр Ширвиндт, кроме всего прочего, обладал литературным талантом и писал книги.

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Многие, кто читали его интервью, отмечали, что даже в них он постоянно находил меткие и яркие выражения и умел так живо рассказывать истории, что перед глазами моментально возникали картины из жизни актёра. Также Ширвиндт любил читать и подмечал в книгах цитаты, на которые многие читатели не в первую очередь обращают внимание.

В одном из интервью Ширвиндт рассуждал о "Евгении Онегине" Александра Пушкина и привёл цитату, которую он считал главной во всём романе. Эта цитата касалась темы старения и смерти.

"Трусость — сестра паники. Смерти я не боюсь. Я боюсь за своих близких. Боюсь случайностей для друзей. Боюсь выглядеть старым. Боюсь умирания постепенного, когда придётся хвататься за что-то и за кого-то. "Наше всё" написало очень правильно: "Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог…" Будучи молодым, я считал, что это преамбула и не более. Сейчас понимаю, что это самое главное в романе", — говорил Ширвиндт.

Друзья и коллеги Александра Ширвиндта вспоминали, что актёр всегда оставался спокойным и жизнерадостным, не жаловался на трудности и никогда не унывал.