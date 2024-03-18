4 очень страшных и жестоких фильма, которые хочется выключить, не досмотрев до конца

4 очень страшных фильма, которые не каждый сможет досмотреть до конца

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Всю жизнь находились люди, которым хотелось пощекотать себе нервы разными способами: экстримом или просмотром страшных фильмов, однако в мировом кинематографе есть настолько жестокие фильмы с настолько пугающими сценами, что их можно по праву назвать рекордсменами среди фильмов ужасов. Такие фильмы сможет досмотреть до конца далеко не каждый зритель.

Фото: unsplash.com by Frank Okay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Сало, или 120 дней Содома" (Пьер Паоло Пазолини, 1975)

Последний фильм Пьера Паоло Пазолини до сих пор большинство зрителей, в том числе поклонники режиссёра, считают отвратительной "чернухой", однако мэтр итальянского кино снял его не для того, чтобы посмаковать садизм своих героев, и даже не для того, чтобы напугать зрителей, а для того, чтобы заставить их задуматься над тяжёлыми, но важными вопросами. Режиссёр понимал, что жестокость можно показать в полной мере, только если не смягчать её.

В фильме показано время конца Второй мировой войны. Лидеры фашистской элиты насилуют и пытают своих жертв — юношей и девушек, которым приходится пройти через все круги ада ради садистского наслаждения своих мучителей.

"Король смерти" (Йорг Буттгерайт, 1989)

Йорг Буттгерайт в своём фильме показал историю молодого человека, покончившего с собой и разославшего прощальные письма своим знакомым, каждому из которых тоже предстоит стать самоубийцей. В фильме присутствует множество натуралистичных сцен, во время просмотра которых хочется закрыть глаза или отвернуться. Для неподготовленного зрителя фильм может стать настоящим испытанием на прочность.

"Порождённый" (Эдмунд Элиас Мериндж)

Фильм начинается с одной из самых отвратительных сцен мирового кинематографа, которая может вызвать приступ тошноты и физическое недомогание у зрителя. Несмотря на то, что фильм чёрно-белый, литры крови на экране воспринимаются красными, настолько действие выглядит пугающе реалистичным. Это точно фильм не для слабонервных: в нём Эдмунд Элиас Мериндж во всех подробностях затронул темы некрофилии, каннибализма и группового изнасилования. Этот фильм — дотошное исследование самой сути насилия и математически точное давление на болевые точки зрителя.

"Спайс бойз" (Владимир Зинкевич, 2019)

Компания парней собирается на даче у одного из друзей, чтобы устроить мальчишник по случаю его ближайшей свадьбы. Через некоторое время мужскую компанию всё же разбавляют своим присутствием девушки, в том числе невеста хозяина дома. Постепенно бурное веселье принимает пугающий характер, а ещё чуть позже превращается в настоящий ад. Герои творят такие вещи, которые никогда не стали бы делать в ясном сознании, но они находятся под воздействием наркотиков и не понимают, что происходит. Особенный шок вызывает то, что фильм основан на реальных событиях. В конце фильма зритель видит отрывок из интервью с человеком, который на самом деле лишился глаз во время злополучного мальчишника. Владимир Зинкевич снял этот фильм, чтобы призвать молодёжь никогда не поддаваться соблазну даже один раз попробовать наркотики.