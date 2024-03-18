Два советских мультфильма, которые очень нравятся режиссёру "Мальчика и птицы" Хаяо Миядзаки

Любимые советские мультфильмы режиссёра "Мальчика и птицы" Хаяо Миядзаки

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Мультфильмы японского режиссёра-аниматора Хаяо Миядзаки любимы многими детьми и взрослыми во всём мире. "Принцесса Мононоке", "Унесённые призраками", "Ходячий замок" — лишь малое число его работ. В этом году Миядзаки удостоился премии "Оскар" за аниме "Мальчик и птица".

Фото: https://vk.com/studio.ghibli by Студия GHIBLI: Хаяо Миядзаки, Исао Такахата в vc.com is licensed under public domain

С детства будущий мультипликатор проявлял большой интерес к искусству и увлекался мангой. Повзрослев, он понял, что хочет посвятить жизнь анимации.

Мультфильмы Миядзаки отличаются особым стилем. Каждый кадр — это фейерверк красок, динамика, магия и эмоции. Зритель словно сам окунается в невероятный сказочный мир, показанный на экране.

Поклонники Миядзаки интересуются, как режиссёр пришёл к такому стилю. Оказалось, что он всегда с удовольствием смотрел советские мультфильмы и многие приёмы позаимствовал именно из них. Особенно режиссёр восхищается красотой мультфильма "Снежная королева" Льва Атаманова и глубиной "Ёжика в тумане" Юрия Норштейна.