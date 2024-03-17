Дружили только в кадре: актёры, которые терпеть не могли друг друга

Пробежала чёрная кошка: 6 советских актёров, которые терпеть не могли друг друга

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Не всегда отношения на съёмочной площадке складываются гладко. Портал Lisa. ru рассказал об актёрах, между которыми "пробежала чёрная кошка".

Фото: commons.wikimedia.org by Anastasiya Fedorenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В фильме "Ирония судьбы или с лёгким паром!" Барбара Брыльска должна была целоваться с Юрием Яковлевым. Однако актриса наотрез отказывалась это делать. Эльдару Рязанову пришлось снимать фальшивый поцелуй со спины. Это расстраивало Яковлева, но Брыльска настояла на этой границе.

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