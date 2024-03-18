Не видел даже "Джентльменов удачи": почему брат Леонова принципиально не смотрел фильмы с участием актёра

Почему брат Леонова никогда не смотрел фильмы с участием актёра

У Евгения Леонова был старший брат Николай Леонов, работавший в конструкторском бюро. У Николая был чисто технический склад ума, он не слишком интересовался искусством и редко ходил в кино, но фильмы с участием брата не смотрел по другой причине: это было делом принципа.

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Оказывается, Николаю было неприятно смотреть фильмы с участием комика, потому что тот в них абсолютно не был похож на себя настоящего. Евгений Леонов играл героев, которые отличались от него самого по характеру и образу жизни. Актёр, сыгравший того самого блатного Доцента, который кричал: "Моргалы выколю!", на самом деле был добрым, мягким, интеллигентным и немного застенчивым человеком.

Позиция Николая удивительна, ведь перевоплощения его брата говорят о том, что он был настоящим профессионалом, но инженер был непреклонен и упорно не смотрел даже самые легендарные фильмы с участием знаменитого актёра.

Евгений Леонов не обижался на брата и с пониманием относился к его выбору. Они всю жизнь сохраняли близкие и доверительные отношения.