Не видел даже "Джентльменов удачи": почему брат Леонова принципиально не смотрел фильмы с участием актёра

У Евгения Леонова был старший брат Николай Леонов, работавший в конструкторском бюро. У Николая был чисто технический склад ума, он не слишком интересовался искусством и редко ходил в кино, но фильмы с участием брата не смотрел по другой причине: это было делом принципа.

Фото: unsplash.com by Ambitious Creative Co is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication