Эти выражения из фильмов Леонида Гайдая стали "крылатыми" фразами

Леонид Гайдай — народный артист Советского Союза, один из наиболее известных режиссёров страны. Во многих его фильмах есть выражения, которые очень полюбились зрителю. Pravda.Ru приводит список таких популярных фраз.
Комедия Леонида Гайдая стала классикой советского кинематографа. А началось создание легендарного фильма с заметки в газете "Правда". Сценаристы Яков Костюковский и Морис Слободской прочитали материал о контрабандистах, которые занимались перевозкой драгоценностей в гипсе. Они сочли, что сюжет прекрасно ляжет в основу фильма. И не прогадали.
Многие из цитат в фильме стали настоящими "крылатыми" выражениями. Приводим основные:
"Кавказская пленница" — ещё один известный фильм времён Советского Союза. Картину также поставил Леонид Гайдай. В главных ролях снялись актёры Наталья Варлей, Александр Демьяненко, Владимир Этуш и другие деятели кино. После выхода на экраны, фильм разобрали на цитаты.
Комедийная картина того же советского режиссёра. В основе фильма — пьеса писателя Михаила Булгакова "Иван Васильевич". Многие выражения из "Иван Васильевич меняет профессию" полюбились зрителю.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.