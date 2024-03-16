Эти выражения из фильмов Леонида Гайдая стали "крылатыми" фразами

Цитаты из фильмов Леонида Гайдая, которые прочно вошли в повседневную жизнь

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Леонид Гайдай — народный артист Советского Союза, один из наиболее известных режиссёров страны. Во многих его фильмах есть выражения, которые очень полюбились зрителю. Pravda.Ru приводит список таких популярных фраз.

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"Бриллиантовая рука"

Комедия Леонида Гайдая стала классикой советского кинематографа. А началось создание легендарного фильма с заметки в газете "Правда". Сценаристы Яков Костюковский и Морис Слободской прочитали материал о контрабандистах, которые занимались перевозкой драгоценностей в гипсе. Они сочли, что сюжет прекрасно ляжет в основу фильма. И не прогадали.

Многие из цитат в фильме стали настоящими "крылатыми" выражениями. Приводим основные:

"Куй железо, не отходя от кассы"

"Не виновата я! Он сам пришёл!"

"Только без рук!"

"Наши люди в булочную на такси не ездят"

"Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

"Кавказская пленница" — ещё один известный фильм времён Советского Союза. Картину также поставил Леонид Гайдай. В главных ролях снялись актёры Наталья Варлей, Александр Демьяненко, Владимир Этуш и другие деятели кино. После выхода на экраны, фильм разобрали на цитаты.

"Свадьбы не будет!"

"Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она — просто красавица"

"Я её украл, я её верну!"

"Птичку жалко"

"Иван Васильевич меняет профессию"

Комедийная картина того же советского режиссёра. В основе фильма — пьеса писателя Михаила Булгакова "Иван Васильевич". Многие выражения из "Иван Васильевич меняет профессию" полюбились зрителю.