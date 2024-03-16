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Эти выражения из фильмов Леонида Гайдая стали "крылатыми" фразами

Цитаты из фильмов Леонида Гайдая, которые прочно вошли в повседневную жизнь

1:46
Кино

Леонид Гайдай — народный артист Советского Союза, один из наиболее известных режиссёров страны. Во многих его фильмах есть выражения, которые очень полюбились зрителю. Pravda.Ru приводит список таких популярных фраз. 

Цитаты из фильмов Леонида Гайдая, которые прочно вошли в повседневную жизнь
Фото: unsplash.com by Green Chameleon craftedbygc is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Бриллиантовая рука"

Комедия Леонида Гайдая стала классикой советского кинематографа. А началось создание легендарного фильма с заметки в газете "Правда". Сценаристы Яков Костюковский и Морис Слободской прочитали материал о контрабандистах, которые занимались перевозкой драгоценностей в гипсе. Они сочли, что сюжет прекрасно ляжет в основу фильма. И не прогадали.

Многие из цитат в фильме стали настоящими "крылатыми" выражениями. Приводим основные:

  • "Куй железо, не отходя от кассы"
  • "Не виновата я! Он сам пришёл!"
  • "Только без рук!"
  • "Наши люди в булочную на такси не ездят"

"Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

"Кавказская пленница" — ещё один известный фильм времён Советского Союза. Картину также поставил Леонид Гайдай. В главных ролях снялись актёры Наталья Варлей, Александр Демьяненко, Владимир Этуш и другие деятели кино. После выхода на экраны, фильм разобрали на цитаты.

  • "Свадьбы не будет!"
  • "Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она — просто красавица"
  • "Я её украл, я её верну!"
  • "Птичку жалко"

"Иван Васильевич меняет профессию"

Комедийная картина того же советского режиссёра. В основе фильма — пьеса писателя Михаила Булгакова "Иван Васильевич". Многие выражения из "Иван Васильевич меняет профессию" полюбились зрителю. 

  • "Это я удачно зашёл"
  • "Лепота!"
  • "Танцуют все!"
  • "Я требую продолжения банкета!"
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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