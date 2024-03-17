Пришла за автографом, а стала главной героиней: как искали актрису для съёмок фильма "Гостья из будущего"

"Прибыла из прошлого": забавный факт о фильме "Гостья из будущего"

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В 1985 году телезрители увидели фантастический фильм "Гостья из будущего". Школьникам так понравилась картина, что они старались никогда её не пропускать, даже если она транслировалась ранним утром в выходной день.

Фото: youtube by Ольга Иванова is licensed under public domain

Портал "Рейтрогеймер" рассказал о том, как искали девочку на роль Алисы Селезнёвой. Кандидаток было много, но всем им чего-то не доставало. Режиссёр обратил внимание на скромную девочку, которая пришла поддержать подругу в кастинге. Целью Наташи Гусевой было взять автограф у сценариста Кира Булычёва. В результате у неё получилось добиться не только этого, но и получить главную роль.

Не обошлось и без забавного момента. Когда Наташу спросили год рождения, она от волнения выпалила 1872 год вместо 1972 года.