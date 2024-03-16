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Пятый канал назвал самые главные роли Александра Ширвиндта в кино

Пятый канал обозначил главные кинороли Александра Ширвиндта

1:58
Кино

Пятый канал назвал самые лучшие роли народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта в советских фильмах. Накануне деятель кино скончался в возрасте 89 лет.

Пятый канал обозначил главные кинороли Александра Ширвиндта
Фото: commons.wikimedia.org by Ibrahim Akdemir is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вадим Ухов, "Она вас любит"

Это самая первая работа актёра на съёмочной площадке. В картине "Она вас любит" Александр Ширвиндт продемонстрировал свои умения в бальных танцах, которыми он увлекался, когда был ребёнком. А его коллегами по съёмкам стали Георгий Вицин и Инна Кмит.

Павлик, "Ирония судьбы, или С лёгким паром!"

В фильме Эльдара Рязанова актёр сыграл вовсе не главного персонажа, однако роль Павлика принесла ему известность. По сюжету именно его герой должен был улететь в Ленинград, однако приятели сошлись во мнении, что отправиться в город следует Жене.

Одноглазый шахматист, "12 стульев"

Александр Ширвиндт рассказывал, что он всегда желал сыграть Остапа Бендера. Но в фильме "12 стульев" заветная роль досталась другому актёру — Андрею Миронову. Сам Александр Ширвиндт сыграл одноглазого шахматиста. Эта картина стала классикой советского кино.

Сэр Самуэль Харрис, "Трое в лодке, не считая собаки"

Александр Ширвиндт сыграл одну из самых главных ролей в фильме режиссёра Наума Бирмана. С ним также снимались такие звёзды российского кино, как Андрей Миронов, Лариса Голубкина и Михаил Державин.

Съёмочный процесс фильма продолжался до поздней осени, но актёрам пришлось учавствовать в картине в летней одежде. Они согревались при помощи специальных грелок.

Аркадий, "Самая обаятельная и привлекательная"

В картине Геральда Бежанова, деятель кино исполнил второстепенную роль Аркадия, мужа Сусанны. В киноленте сделали акцент на взаимоотношениях, которые обычно не демонстрируют в романтических драмах и мыльных операх. Отчасти именно поэтому фильм и понравился зрителю.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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