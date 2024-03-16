Пятый канал назвал самые главные роли Александра Ширвиндта в кино

Пятый канал назвал самые лучшие роли народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта в советских фильмах. Накануне деятель кино скончался в возрасте 89 лет.
Это самая первая работа актёра на съёмочной площадке. В картине "Она вас любит" Александр Ширвиндт продемонстрировал свои умения в бальных танцах, которыми он увлекался, когда был ребёнком. А его коллегами по съёмкам стали Георгий Вицин и Инна Кмит.
В фильме Эльдара Рязанова актёр сыграл вовсе не главного персонажа, однако роль Павлика принесла ему известность. По сюжету именно его герой должен был улететь в Ленинград, однако приятели сошлись во мнении, что отправиться в город следует Жене.
Александр Ширвиндт рассказывал, что он всегда желал сыграть Остапа Бендера. Но в фильме "12 стульев" заветная роль досталась другому актёру — Андрею Миронову. Сам Александр Ширвиндт сыграл одноглазого шахматиста. Эта картина стала классикой советского кино.
Александр Ширвиндт сыграл одну из самых главных ролей в фильме режиссёра Наума Бирмана. С ним также снимались такие звёзды российского кино, как Андрей Миронов, Лариса Голубкина и Михаил Державин.
Съёмочный процесс фильма продолжался до поздней осени, но актёрам пришлось учавствовать в картине в летней одежде. Они согревались при помощи специальных грелок.
В картине Геральда Бежанова, деятель кино исполнил второстепенную роль Аркадия, мужа Сусанны. В киноленте сделали акцент на взаимоотношениях, которые обычно не демонстрируют в романтических драмах и мыльных операх. Отчасти именно поэтому фильм и понравился зрителю.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.