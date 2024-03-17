Ничего общего, кроме фамилии: этих артистов ошибочно принимают за родственников

Просто совпадение фамилий: актёры, которых по ошибке принимают за родственников

1:20 Your browser does not support the audio element. Кино

В киноиндустрии очень часто можно встретить актёров-родственников. Но этих артистов в братья и сёстры записывают по ошибке, передаёт портал "Через тернии".

Фото: commons.wikimedia.org by Hamanchila is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Internationa

Актёрская династия Ильиных весьма обширна. Александр и Владимир достойно продолжили дело своего отца. Однако Андрей Ильин к этой семье не имеет никакого отношения.

Ирина и Тамара Акуловы стали популярными почти одновременно. Их не только путали, но и принимали за сестёр. Тамару Акулову до сих пор можно увидеть на экранах, но вот конокарьера Ирины закончилась 30 лет назад.

Фамилия Андреев достаточно распространена в России, но Вадим и Олег немного похожи, поэтому зрители считают их родственниками. Однако Вадим до брака был Фейгельманом. Фамилию жены он взял по совету режиссёра.

Олеся и Юлия Железняк также имеют внешнее сходство, но родственные узы их не связывают.

Людмила Чурсина не имеет наследников. А у Юрия Чурсина в роду не было актёров. Хотя однофамильцы хорошо знают друг друга.

Анатолий и Антон Васильевы не являются отцом и сыном, хотя многие зрители так считают. У Анатолия есть сын Филипп, который немного похож на Антона. Но родственных связей между ними нет.