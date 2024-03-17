Ничего общего, кроме фамилии: этих артистов ошибочно принимают за родственников

В киноиндустрии очень часто можно встретить актёров-родственников. Но этих артистов в братья и сёстры записывают по ошибке, передаёт портал "Через тернии".
Актёрская династия Ильиных весьма обширна. Александр и Владимир достойно продолжили дело своего отца. Однако Андрей Ильин к этой семье не имеет никакого отношения.
Ирина и Тамара Акуловы стали популярными почти одновременно. Их не только путали, но и принимали за сестёр. Тамару Акулову до сих пор можно увидеть на экранах, но вот конокарьера Ирины закончилась 30 лет назад.
Фамилия Андреев достаточно распространена в России, но Вадим и Олег немного похожи, поэтому зрители считают их родственниками. Однако Вадим до брака был Фейгельманом. Фамилию жены он взял по совету режиссёра.
Олеся и Юлия Железняк также имеют внешнее сходство, но родственные узы их не связывают.
Людмила Чурсина не имеет наследников. А у Юрия Чурсина в роду не было актёров. Хотя однофамильцы хорошо знают друг друга.
Анатолий и Антон Васильевы не являются отцом и сыном, хотя многие зрители так считают. У Анатолия есть сын Филипп, который немного похож на Антона. Но родственных связей между ними нет.
Одуванчики – это настойчивые и некапризные сорняки, которые способны быстро распространяться и захватывать наш садовый участок. Их ярко-желтые цветы, кажется, могут оживить любое пространство, но многие садоводы видят в них лишь неприятность, которую следует преодолеть. В данной статье мы рассмотрим эффективные способы избавления от одуванчиков и предложим несколько советов по профилактике их повторного появления.