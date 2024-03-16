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Актёр Райан Гослинг признался, какие у него любимые фильмы

Актёр Райан Гослинг назвал свои любимые фильмы

1:23
Кино

Райан Гослинг, актёр, известный по картинам "Барби" и "Драйв", рассказал киносайту Letterboxd о своих самых любимых фильмах. Приводим их с описанием.

Актёр Райан Гослинг назвал свои любимые фильмы
Фото: flickr.com by Mario A. P. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Не отступать и не сдаваться", 1985 год

У главного героя есть мечта — он хочет стать чемпионом. Поэтому он изучает восточные единоборства и периодически не слишком удачно борется с оппонентами. Однако благодаря упорству, его начинает обучать сам дух Брюса Ли. 

"Кокон", 1985 год

Жители дома престарелых однажды понимают, что если поплавать в одном из бассейнов, то можно омолодиться. Впоследствии выясняется, что на дне находится некий инопланетный кокон, который и вызывает чудодейственные эффекты.

"Назад в будущее", 1985 год

Марти вместе с профессором "Доком" Брауном при помощи машины времени переносятся из 80-х годов в 50-е. На новом месте подросток встречается с собственной матерью и отцом, но только молодыми, а также с юным учёным.

"Рокки", 1976 год

Рокки Бальбоа является боксёром. Он время от времени участвует в боях и пытается прожить на небольшие деньги. Однако в один прекрасный день Рокки получает предложение сразиться с чемпионом Аполло Кридом.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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