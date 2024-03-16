Актёр Райан Гослинг признался, какие у него любимые фильмы

Райан Гослинг, актёр, известный по картинам "Барби" и "Драйв", рассказал киносайту Letterboxd о своих самых любимых фильмах. Приводим их с описанием.
У главного героя есть мечта — он хочет стать чемпионом. Поэтому он изучает восточные единоборства и периодически не слишком удачно борется с оппонентами. Однако благодаря упорству, его начинает обучать сам дух Брюса Ли.
Жители дома престарелых однажды понимают, что если поплавать в одном из бассейнов, то можно омолодиться. Впоследствии выясняется, что на дне находится некий инопланетный кокон, который и вызывает чудодейственные эффекты.
Марти вместе с профессором "Доком" Брауном при помощи машины времени переносятся из 80-х годов в 50-е. На новом месте подросток встречается с собственной матерью и отцом, но только молодыми, а также с юным учёным.
Рокки Бальбоа является боксёром. Он время от времени участвует в боях и пытается прожить на небольшие деньги. Однако в один прекрасный день Рокки получает предложение сразиться с чемпионом Аполло Кридом.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.