Биография Александра Ширвиндта: от рождения до смерти

Что известно об Александе Ширвиндте, народном артисте РСФСР

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Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве, в семье скрипача-педагога и редактора Московской филармонии.

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В 1956 году он с отличием окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина.

После завершения обучения, Александр Ширвиндт работал в двух театрах нашей страны: Московском театре имени Ленинского комсомола и Московском драматическом театре на Малой Бронной.

В 1970 году артист устроился в Московский театр сатиры. Он был задействован во множестве спектаклей, например, в таких, как "Горе от ума" и "Ревизор". При этом Александр Ширвиндт лично организовывал постановки. Так, он являлся режиссёром спектаклей "Проснись и пой!", "Недоросль" и других.

С 2000 года по 2021 артист был художественным руководителем заведения, а с 16 ноября 2021 года стал его президентом.

При этом Александр Ширвиндт играл и в кино. Впервые он принял участие в фильме 1956 года. Тогда он сыграл певца Вадима Ухова в картине "Она вас любит". Позднее актёр участвовал во многих работах. Так, его можно увидеть в картинах "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки" и других.

При этом Александр Ширвиндт писал собственные книги:

"Schirwindt, стёртый с лица земли", 2006 год

"Проходные дворы биографии", 2013 год

"Склероз, рассеянный по жизни", 2014 год

"В промежутках между", 2017 год

"Опережая некролог", 2020 год

У актёра есть множество почётных наград за свою плодотворную деятельность. Приводим некоторые из них. Так, в 1989 году ему присудили звание народного артиста РСФСР. Также был удостоен в 2015 году премии "Фигаро" имени Андрея Миронова, а в 2017 году "Золотой маски".

Стоит упомянуть, что артист вёл общественную и педагогическую деятельность, работал на телевидении.

Накануне, 15 марта, стало известно, что Александр Ширвиндт скончался в 89 лет, в больнице. Эта новость сильно всколыхнула общественность.