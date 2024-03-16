Биография Александра Ширвиндта: от рождения до смерти

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве, в семье скрипача-педагога и редактора Московской филармонии.
В 1956 году он с отличием окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина.
После завершения обучения, Александр Ширвиндт работал в двух театрах нашей страны: Московском театре имени Ленинского комсомола и Московском драматическом театре на Малой Бронной.
В 1970 году артист устроился в Московский театр сатиры. Он был задействован во множестве спектаклей, например, в таких, как "Горе от ума" и "Ревизор". При этом Александр Ширвиндт лично организовывал постановки. Так, он являлся режиссёром спектаклей "Проснись и пой!", "Недоросль" и других.
С 2000 года по 2021 артист был художественным руководителем заведения, а с 16 ноября 2021 года стал его президентом.
При этом Александр Ширвиндт играл и в кино. Впервые он принял участие в фильме 1956 года. Тогда он сыграл певца Вадима Ухова в картине "Она вас любит". Позднее актёр участвовал во многих работах. Так, его можно увидеть в картинах "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки" и других.
При этом Александр Ширвиндт писал собственные книги:
У актёра есть множество почётных наград за свою плодотворную деятельность. Приводим некоторые из них. Так, в 1989 году ему присудили звание народного артиста РСФСР. Также был удостоен в 2015 году премии "Фигаро" имени Андрея Миронова, а в 2017 году "Золотой маски".
Стоит упомянуть, что артист вёл общественную и педагогическую деятельность, работал на телевидении.
Накануне, 15 марта, стало известно, что Александр Ширвиндт скончался в 89 лет, в больнице. Эта новость сильно всколыхнула общественность.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.