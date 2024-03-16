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Станислав Садальский выложил в соцсетях стихотворение в знак скорби об Александре Ширвиндте

Станислав Садальский опубликовал стихотворение в память об Александре Ширвиндте

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Кино

Станислав Садальский, заслуженный артист РСФСР, принёс соболезнования в связи со смертью Александра Ширвиндта. Их он выразил в аккаунтах социальных сетей. 

Станислав Садальский опубликовал стихотворение в память об Александре Ширвиндте
Фото: snappygoat.com by Not applicable is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Актёр опубликовал под фотографией с Александром Ширвиндтом стихотворение Давида Самойлова "Вот и всё":

"Смежили очи гении.

И когда померкли небеса,

Словно в опустевшем помещении

Стали слышны наши голоса

 

Тянем, тянем слово залежалое,

Говорим и вяло и темно.

Как нас чествуют и как нас жалуют!

Нету их. И всё разрешено".

Напомним, что Станислав Садальский наиболее всего известен по картинам "О бедном гусаре замолвите слово" и "Место встречи изменить нельзя".

Ранее, 15 марта, Pravda.Ru сообщала, что президент Театра сатиры Александр Ширвиндт скончался в больнице. Ему было 89 лет.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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