Станислав Садальский выложил в соцсетях стихотворение в знак скорби об Александре Ширвиндте

Станислав Садальский опубликовал стихотворение в память об Александре Ширвиндте

0:54 Your browser does not support the audio element. Кино

Станислав Садальский, заслуженный артист РСФСР, принёс соболезнования в связи со смертью Александра Ширвиндта. Их он выразил в аккаунтах социальных сетей.

Фото: snappygoat.com by Not applicable is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Актёр опубликовал под фотографией с Александром Ширвиндтом стихотворение Давида Самойлова "Вот и всё":

"Смежили очи гении. И когда померкли небеса, Словно в опустевшем помещении Стали слышны наши голоса Тянем, тянем слово залежалое, Говорим и вяло и темно. Как нас чествуют и как нас жалуют! Нету их. И всё разрешено".

Напомним, что Станислав Садальский наиболее всего известен по картинам "О бедном гусаре замолвите слово" и "Место встречи изменить нельзя".

Ранее, 15 марта, Pravda.Ru сообщала, что президент Театра сатиры Александр Ширвиндт скончался в больнице. Ему было 89 лет.