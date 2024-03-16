Станислав Садальский выложил в соцсетях стихотворение в знак скорби об Александре Ширвиндте

Станислав Садальский, заслуженный артист РСФСР, принёс соболезнования в связи со смертью Александра Ширвиндта. Их он выразил в аккаунтах социальных сетей.
Актёр опубликовал под фотографией с Александром Ширвиндтом стихотворение Давида Самойлова "Вот и всё":
"Смежили очи гении.
И когда померкли небеса,
Словно в опустевшем помещении
Стали слышны наши голоса
Тянем, тянем слово залежалое,
Говорим и вяло и темно.
Как нас чествуют и как нас жалуют!
Нету их. И всё разрешено".
Напомним, что Станислав Садальский наиболее всего известен по картинам "О бедном гусаре замолвите слово" и "Место встречи изменить нельзя".
Ранее, 15 марта, Pravda.Ru сообщала, что президент Театра сатиры Александр Ширвиндт скончался в больнице. Ему было 89 лет.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.