Действие этих трёх фильмов разворачивается в другой эпохе

Pravda.Ru подготовила подборку трёх интересных фильмов, действие которых переносит зрителя в другую эпоху.
В этой картине приняли участие многие известные актёры. Среди них есть Марго Робби, Дэвид Теннант и другие.
В XVI веке после смерти своего супруга Мария Стюарт уезжает в Шотландию. Главная героиня может занять трон Англии, что очень не нравится королеве Елизавете I. Та направляет к Марие Стюарт делегацию, в чей состав входит Роберт Дадли. Многие считают, что он является лучшей кандидатурой на роль мужа героини.
Главного персонажа в фильме сыграл Леонардо Ди Каприо, за что получил премию "Оскар".
По сюжету охотника Хью Гласса сильно ранят на Диком Западе, а Джон Фицджеральд бросает его. Теперь главному герою предстоит преодолеть множество трудностей, чтобы выжить, в том числе ему нужно будет постараться не погибнуть от племён индейцев.
Режиссёр картины — Ридли Скотт. Он также работал над фильмами "Прометей", "Бегущий по лезвию" и другими.
В "Гладиаторе" показывают Римскую империю. В те времена непобедимого военачальника Максимуса приговаривают к смертной казни. Однако ему удаётся избежать этой незавидной участи. В результате он становится гладиатором и в Колизее встречает своего давнего врага.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.