Действие этих трёх фильмов разворачивается в другой эпохе

Занимательные исторические фильмы

1:31 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru подготовила подборку трёх интересных фильмов, действие которых переносит зрителя в другую эпоху.

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"Две королевы", 2018 год

В этой картине приняли участие многие известные актёры. Среди них есть Марго Робби, Дэвид Теннант и другие.

В XVI веке после смерти своего супруга Мария Стюарт уезжает в Шотландию. Главная героиня может занять трон Англии, что очень не нравится королеве Елизавете I. Та направляет к Марие Стюарт делегацию, в чей состав входит Роберт Дадли. Многие считают, что он является лучшей кандидатурой на роль мужа героини.

"Выживший", 2015 год

Главного персонажа в фильме сыграл Леонардо Ди Каприо, за что получил премию "Оскар".

По сюжету охотника Хью Гласса сильно ранят на Диком Западе, а Джон Фицджеральд бросает его. Теперь главному герою предстоит преодолеть множество трудностей, чтобы выжить, в том числе ему нужно будет постараться не погибнуть от племён индейцев.

"Гладиатор", 2000 год

Режиссёр картины — Ридли Скотт. Он также работал над фильмами "Прометей", "Бегущий по лезвию" и другими.

В "Гладиаторе" показывают Римскую империю. В те времена непобедимого военачальника Максимуса приговаривают к смертной казни. Однако ему удаётся избежать этой незавидной участи. В результате он становится гладиатором и в Колизее встречает своего давнего врага.