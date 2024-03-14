Уроки из "Гарри Поттера", которые полезны даже за пределами Хогвартса

Pravda.Ru собрала четыре жизненных урока, которым серия фильмов о Гарри Поттере учит зрителей.
В первую очередь, франшиза о юном волшебнике учит помогать тем, кто нуждается в поддержке. Гарри Поттер всегда был готов выручить своих знакомых и друзей, а потому всё у него складывалось благополучно.
Отсюда вытекает и следующий урок серии фильмов: каждому человеку следует ценить своих близких. Достаточно вспомнить, как Гарри Поттер с теплотой относился к друзьям, а также к крёстному отцу — Сириусу Блэку.
И действительно, серия фильмов наглядно показывает, что если человек настойчив в достижении своей цели, то у него непременно всё получается. Гарри Поттер ни раз попадал в сложные ситуации, однако он никогда не сдавался. В итоге главный герой всегда добивался желаемой цели.
Рон Уизли, лучший друг Гарри Поттера, жил небогато. Однако в его семье всегда царила любовь и гармония, в отличие от круга родных того же Драко Малфоя. Именно поэтому франшиза учит зрителей, что деньги — далеко не главное в жизни.
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