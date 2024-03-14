Уроки из "Гарри Поттера", которые полезны даже за пределами Хогвартса

Они важны и за пределами Хогвартса: жизненные уроки из "Гарри Поттера"

1:15 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru собрала четыре жизненных урока, которым серия фильмов о Гарри Поттере учит зрителей.

Фото: publicdomainpibtures.net by Vera Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Уметь делать добро

В первую очередь, франшиза о юном волшебнике учит помогать тем, кто нуждается в поддержке. Гарри Поттер всегда был готов выручить своих знакомых и друзей, а потому всё у него складывалось благополучно.

Ценить близких

Отсюда вытекает и следующий урок серии фильмов: каждому человеку следует ценить своих близких. Достаточно вспомнить, как Гарри Поттер с теплотой относился к друзьям, а также к крёстному отцу — Сириусу Блэку.

Быть целеустремлённым

И действительно, серия фильмов наглядно показывает, что если человек настойчив в достижении своей цели, то у него непременно всё получается. Гарри Поттер ни раз попадал в сложные ситуации, однако он никогда не сдавался. В итоге главный герой всегда добивался желаемой цели.

Заботиться о гармонии, а не о деньгах

Рон Уизли, лучший друг Гарри Поттера, жил небогато. Однако в его семье всегда царила любовь и гармония, в отличие от круга родных того же Драко Малфоя. Именно поэтому франшиза учит зрителей, что деньги — далеко не главное в жизни.