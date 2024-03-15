Хронометраж этого фильма составляет всего лишь одну секунду

Длится одну секунду: что известно о самом коротком в мире фильме

1:02 Your browser does not support the audio element. Кино

В 2010 году был создан самый короткий фильм из когда-либо существовавших, и назывался он соответствующе: "Самый короткий фильм".

Фото: commons.wikimedia.org by EOSPhoto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Что известно о картине?

Эта картина состоит из тридцати кадров, которые последовательно сменяют друг друга. Автор проекта — Антон Корбайн, режиссёр из Голландии. Его творение длиться всего лишь одну секунду!

Несмотря на этот факт, для участия в фильме даже наняли актрису — Кэрис ван Хаутен. Прежде девушка успела поучаствовать во многих крупных работах, например, таких, как "Операция "Валькирия" и "Чёрная книга".

По сюжету самого короткого фильма, позади главной героини находится ветряная мельница. На самом деле так выглядет голландская почтовая марка 1951 года. Действие у актрисы всего одно — она кусает палец некоего человека.

По данным агентства ResseisKramen, это часть тела режиссёра.

В итоге работа "Самый короткий фильм" попала в Книгу рекордов Гиннеса.