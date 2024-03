Вадик Королёв рассказал, почему его поначалу раздражал герой, которого он сыграл в фильме "Фрау"

14 марта в прокат вышла мелодрама Любови Мульменко с необычным названием "Фрау" — так главный герой в исполнении музыканта Вадика Королёва обращается ко всем девушкам и женщинам.

