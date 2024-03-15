Вадик Королёв рассказал, почему его поначалу раздражал герой, которого он сыграл в фильме "Фрау"

Вадик Королёв рассказал, что думает о своём герое в фильме "Фрау"

14 марта в прокат вышла мелодрама Любови Мульменко с необычным названием "Фрау" — так главный герой в исполнении музыканта Вадика Королёва обращается ко всем девушкам и женщинам.

Фото: https://vk.com/nicknizhek by Vadik Korolev в vk.com is licensed under public domain

Вадик рассказал, что, хотя он и Любовь Мульменко оба из Перми и даже учились в одном университете, до съёмок "Фрау" они не встречались. На пробы Королёв пришёл в приподнятом настроении, он воспринимал этот день как особенный, который нужно было просто интересно прожить независимо от результатов. Возможно, поэтому пробы принесли ему удачу. По словам Королёва, на эту роль пробовались актёры талантливее его, к тому же у него нет актёрского образования, но другие кандидаты на роль не подходили.

Поначалу Вадика раздражал его персонаж своей непохожестью на него самого. Даже манера речи у Королёва другая: будучи пермяком, он никогда не стал бы говорить "так-то", хотя это типично уральская привычка, а герой фильма так говорит постоянно. Ещё Вадика раздражала оторванность героя от реальной жизни, но он очень быстро проникся человеком, которого играл, и даже полюбил его.

Фильм рассказывает историю встречи и расставания молодого человека и девушки — казалось бы, грустная история, но сам Вадик придерживается философской позиции на этот счёт. Он считает, что нет ничего страшного в том, что люди уходят друг от друга, и даже хорошо, когда они это делают вовремя. По его мнению, нет ничего проще, чем встретиться и влюбиться, и нет ничего сложнее, чем признаться самим себе и друг другу, что красивая история закончилась.