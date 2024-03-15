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Главная причина, почему для немцев "17 мгновений весны" стал принципиально новым фильмом по сравнению с другими картинами о Второй мировой войне

Почему немцев поразил фильм "17 мгновений весны"

1:25
Кино

В Советском Союзе многосерийный фильм "17 мгновений весны" был настолько популярным, что улицы городов пустели, когда его показывали по телевизору, но в ГДР фильм оказался не менее востребованным, к тому же в нём играли не только советские, но и немецкие актёры. Фриц Диц сыграл в "17 мгновениях весны" Адольфа Гитлера. Эту роль он исполнил целых семь раз за свою актёрскую карьеру.

Почему немцев поразил фильм "17 мгновений весны"
Фото: flickr.com by fdecomite is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Жителей ГДР после просмотра фильма поразил новый подход к изображению немцев на экране. Немецкие зрители привыкли, что раньше абсолютно все их соотечественники, даже простые люди, преподносились как полоумные монстры.

В "17 мгновениях весны" было впервые показано, что не все немцы — абсолютные злодеи. Даже в фашистской Германии всегда оставались люди, которые не хотели войны, пусть даже они были вынуждены принимать порядки своего лидера. Более того, в "17 мгновениях весны" участвовали и такие герои-немцы, которые были способны на благородные поступки, как Хельмут Кальдер, который спас Кэт и её ребёнка.

Были в "17 мгновениях весны" и некоторые неточности, позабавившие немцев. Например, если бы Кэт на самом деле появилась в Германии времён войны с обручальным кольцом на правой руке, её бы мгновенно разоблачили: в Германии обручальные кольца носят на левой руке.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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