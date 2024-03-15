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Названы возможные претенденты на престижную кинопремию "Оскар" в 2025 году

Издание Variety опубликовало список вероятных претендентов на "Оскар-2025"

1:18
Кино

Журнал Variery опубликовал список фильмов и деятелей кино, которые, по мнению издания, могут претендовать на премию "Оскар" в следующем году.

Издание Variety опубликовало список вероятных претендентов на "Оскар-2025"
Фото: pinterest.com by Catarina instalação cinema is licensed under public domain

Так, СМИ считает, что победу в номинации "Лучший фильм" могут одержать следующие картины:

  • "Блиц" 
  • "Виды доброты"
  • "Дикий робот"
  • "Дюна 2"
  • "Конец"
  • "Конклав"
  • "Мегаполис"
  • "Парни из Никелевой академии"
  • "Птица"
  • "Уроки игры на пианино"

При этом Variety дало прогноз и относительно номинации "Лучший режиссёр":

  • Андреа Арнольд
  • Дени Вильнев
  • Стив МакКуин
  • Джошуа Оппенхаймер
  • Фрэнсис Форд Коппола

Также, по мнению издания, самыми лучшими актёрами могут стать:

  • Рэйф Файнс "Конклав"
  • Джон Дэвид Вашингтон "Уроки игры на пианино"
  • Эндрю Гарфилд "Мы живём во времени"
  • Колман Доминго "Синг Синг"

Прогноз на победу в номинации "Лучшая актриса" Variety тоже сделало:

  • Леди Гага "Джокер: безумие на двоих"
  • Зендея "Претенденты"
  • Сирша Ронан "Выгон"
  • Флоренс Пью "Мы живём во времени"
  • Марианна Жан-Батист "Суровые истины"

Напомним, что 10 марта состоялась торжественная церемония вручения премии "Оскар". В ходе мероприятия были оглашены победители в своих номинациях. Об этом можно прочитать на сайте Pravda.Ru.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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