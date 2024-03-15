Названы возможные претенденты на престижную кинопремию "Оскар" в 2025 году

Издание Variety опубликовало список вероятных претендентов на "Оскар-2025"

1:18 Your browser does not support the audio element. Кино

Журнал Variery опубликовал список фильмов и деятелей кино, которые, по мнению издания, могут претендовать на премию "Оскар" в следующем году.

Фото: pinterest.com by Catarina instalação cinema is licensed under public domain

Так, СМИ считает, что победу в номинации "Лучший фильм" могут одержать следующие картины:

"Блиц"

"Виды доброты"

"Дикий робот"

"Дюна 2"

"Конец"

"Конклав"

"Мегаполис"

"Парни из Никелевой академии"

"Птица"

"Уроки игры на пианино"

При этом Variety дало прогноз и относительно номинации "Лучший режиссёр":

Андреа Арнольд

Дени Вильнев

Стив МакКуин

Джошуа Оппенхаймер

Фрэнсис Форд Коппола

Также, по мнению издания, самыми лучшими актёрами могут стать:

Рэйф Файнс "Конклав"

"Конклав" Джон Дэвид Вашингтон "Уроки игры на пианино"

"Уроки игры на пианино" Эндрю Гарфилд "Мы живём во времени"

"Мы живём во времени" Колман Доминго "Синг Синг"

Прогноз на победу в номинации "Лучшая актриса" Variety тоже сделало:

Леди Гага "Джокер: безумие на двоих"

"Джокер: безумие на двоих" Зендея "Претенденты"

"Претенденты" Сирша Ронан "Выгон"

"Выгон" Флоренс Пью "Мы живём во времени"

"Мы живём во времени" Марианна Жан-Батист "Суровые истины"

Напомним, что 10 марта состоялась торжественная церемония вручения премии "Оскар". В ходе мероприятия были оглашены победители в своих номинациях. Об этом можно прочитать на сайте Pravda.Ru.