Аль Пачино извинился за то, что не назвал номинантов на премию "Лучший фильм"

Аль Пачино объяснил, почему нарушил многолетнюю традицию "Оскара"

0:51 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Аль Пачино из года в год на церемонии вручения премии "Оскар" перечислял все до одного названия номинированных фильмов. Лишь в этом году он нарушил установившуюся традицию, что вызвало вопросы у многих. Позже актёр объяснил причину этого и извинился перед всеми, кого мог неумышленно обидеть.

Фото: https://vk.com/lovepacino by Аль Пачино/Al Pacino в vk.com is licensed under public domain

Аль Пачино сказал, что его попросили не называть повторно фильмы, которые и так уже были названы на той же церемонии.

"Я хотел бы уточнить, что мои намерения не состояли в том, чтобы пропустить перечисление номинантов. Это было решением продюсеров, поскольку названия этих фильмов уже звучали на протяжении всей церемонии", — пояснил Аль Пачино в беседе с Variety.

Актёр с сожалением допустил, что кто-то мог расстроиться, сочтя такое нарушение традиции за неуважение к чужому творчеству.