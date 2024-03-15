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У комедии "Тёща", в которой сыграли Гарик Харламов и Лариса Гузеева, будет сиквел

Фильм "Тёща" с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой получит продолжение

0:54
Кино

По сообщению кинокомпании "Централ Партнершип", комедийный фильм "Тёща", в котором сыграли известные российские актёры Гарик Харламов и Лариса Гузеева, должен получить продолжение. 

Фильм "Тёща" с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой получит продолжение
Фото: unsplash.com by Matthias Blonski is licensed under Creative Commons CC0 License

В своём прокате картина заработала около 650 миллионов рублей. Тем самым она попала в четвёрку наиболее кассовых проектов прошлого года. Её смогли обогнать только "Чебурашка", "Вызов" и "По щучьему велению". Также, согласно данным компании Mediascope, у картины в общей сложности получилось собрать около 3,6 миллионов просмотров.

Популярность фильма заставила создателей подумать над реализацией продолжения проекта. 

Сюжет будущей картины пока не раскрывается. Однако кинопродюсер Тимур Вайнштейн сообщал, что аудитории покажут полностью новый, интригующий и интересный фильм, в котором будет целое множество поворотов сюжета.

Тёща | Трейлер | В кино с 30 ноября
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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