Грета Гервиг, режиссёр фильма "Барби", примет участие в картине Ноа Баумбаха

Режиссёр "Барби" Грета Гервиг сыграет в фильме своего мужа и коллеги

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По сообщению портала Deadline, Грета Гервиг, режиссёр известного фильма "Барби", присоединилась к актёрскому составу пока неназванной картины своего супруга — Ноа Баумбаха.

Фото: commons.wikimedia.org by Basile9478issa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сообщается, что Грета Гервиг снимется в проекте вместе со многими известными актёрами. Например, в фильме будут принимать участие Джордж Клуни, Адам Сэндлер и Лора Дерн.

Сюжет предстоящей картины, как и название, пока не сообщаются. Однако известно, что фильм будет посвящён истории взросления, и его премьера состоится на платформе Netflix.

Напомним, что Грета Гервиг является не только режиссёром, но также актрисой, сценаристом и продюсером. А её картина "Барби" на церемонии вручения "Оскара", которая проходила в Лос-Анджелесе 10 марта, получила приз в номинации "Лучшая песня".