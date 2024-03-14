Голливудские актёры, не захотевшие обзаводиться потомством и объяснившие причину такого решения

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Голливудские актёры, которые решили не заводить детей

1:25
Кино

Казалось бы, актёры могли бы всё дать своим детям, обеспечив им безбедную жизнь, однако не все звёзды Голливуда стремились становиться родителями. У каждого на это была своя причина.

Голливудские актёры, которые решили не заводить детей
Фото: https://vk.com/leonardodicaprioof by LEONARDO DiCAPRIO» Леонардо ДиКаприо (Ди Каприо) в vc.com is licensed under public domain

Киану Ривз помог своей сестре справиться с раком, однако в его любовной истории всё было слишком печально: его возлюбленная Дженнифер Сайм ждала ребёнка, но они потеряли младенца, а позже и сама Дженнифер погибла в автокатастрофе. Киану долго оставался один, потом он встретил Александру Грант, но они решили не заводить детей. Киану говорил, что в 52 года становиться отцом слишком поздно.

Хелен Миррен, известная по фильмам "Калигула", "Королева" и "Хороший лжец", признавалась, что любит детей, но собственных никогда не хотела заводить просто потому, что не чувствовала в себе материнского предназначения.

Джаред Лето никогда не был официально женат, хотя встречался со многими девушками. Так же, как он не стремился к браку, так и детей он не хотел заводить, потому что понимал, насколько это колоссальная ответственность, а он не был к ней готов.

Леонардо Ди Каприо говорил, что не видит смысла дарить жизнь другому человеку в мире, полном зла, жестокости и несправедливости. Актёр размышлял о том, что заводить детей ради себя или потому, что так принято в обществе — чистой воды эгоизм, однако подчёркивал, что не зарекается на всю жизнь и ещё может передумать.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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